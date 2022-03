Présidentielle France: Zemmour, Mélenchon que disent les sondages ?

A un mois de l’échéance présidentielle française, et après que les 12 candidats en lice pour siéger pendant les 5 années à venir à l’Elysée, ont été dévoilés lundi passé par le Conseil Constitutionnel Français, la bataille commence à se faire sentir par les candidats, pour espérer déjà passer l’épreuve du premier tour de cette élection.

Emmanuel Macron remonte dans les sondages

Deux semaines après le début de la guerre en Ukraine, les retombées sur les sondages menés en France commencent à se faire ressentir. En effet le président actuel Emmanuel Macron et candidat à la prochaine échéance présidentielle avec son parti « La République en Marche » fait une avancée assez marquée dans les sondage en grattant 8.5 points pour se hisser à la tête des sondages (Réalisés par Ifop, l’institut français d’opinions et de sondages) avec 33.5% des intentions de votes pour ce premier tour, prévu dans 33 jours.

Il est à souligner qu’au vue des derniers évènements internationaux, notamment le conflit entre la Russie et l’Ukraine, le président français Emmanuel Macron ne mène pas une campagne très offensive, mais les français semblent se rallier à leur président en ces temps de crise.

En seconde position Marine Le Pen, on retrouve toujours la candidate d’extrême droite, mais en ayant perdu 2 points, selon les sondages la candidate du partie RN serait à 15% des intentions de votes des électeurs français.

Mélonchon gratte des points dans les sondages et Zemmour en perd

En troisième position de cette course à la présidentielle française prévue en avril prochain, Jean-Luc Mélenchon, candidat de gauche, gratte quand même 0.5 points et se positionne à seulement 2% de la candidate RN, ce dernier profite du reflexe du « vote utile » et bénéficierait de 13% des intentions de vote des électeurs français pour ce premier tour de la présidentielle française 2022.

Eric Zemmour, candidat de Reconquête connu pour ses positions dites « racistes et extrêmes » qui bénéficiait encore de 14% lors des derniers sondages et qui se positionnait derrière Marine Le Pen, voit ses intentions de votes pour passer ce premier tour s’amoindrir, en se plaçant en quatrième position dans le dernier sondage réalisé avec 11% des intentions de vote des électeurs français pour ce premier tour.

Ce dernier semble moins séduire après une enquête vidéo publiée par Mediapart ce mardi 8 mars dans laquelle 8 femmes témoignent avoir subi « un harcèlement sexuel » de la part du candidat de Reconquête Eric Zemmour, et après avoir aussi tenu des « propos racistes » lors de son intervention sur la chaine d’information BFM, ce mercredi 9 mars.