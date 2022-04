Présidentielle France : que disent les sondages pour le second tour ?

A seulement 4 jours du second tour de l’élection présidentielle Française, les sorties médiatiques, les débats et les discours des deux candidats en lice pour un mandat de 5 ans à la tête de l’Elysée se font nombreux. En effet les deux candidats qui sont sortis vainqueur du premier tour, qui a eu lieu le dimanche 10 avril 2022, sont Emmanuel Macron, président sortant qui arrive en tête avec 27.6% des voix, suivi par Marine Le Pen candidate d’extrême droite du parti Rassemblement National (RN) avec 23% des suffrages.

Le 24 avril les français sont appelés à choisir leur prochain chef d’Etat. Mais ce second tour serait-il déjà joué ? A en croire les sondages, le scénario de 2017 va se répéter, et Emmanuel Macron l’emporterait face à Marine Le Pen. Le Candidat de la « République en marche » apparaît en tous les cas comme étant le favori, d’après le sondage quotidien Ipsos Sopra Steria pour Le Parisien, Radio France et France Télévisions, publié sur le quotidien le « Parisien » paru ce lundi 18 avril. Selon ce sondage, le président sortant est crédité de 56% des voix et son adversaire de 44%.

Depuis le dimanche 10 avril, date du premier tour, les résultats des sondages n’ont pas beaucoup varié entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce lundi 18 avril 2022, l’écart entre le président sortant et sa rivale du est donné à 12 points, avec une marge d’erreur estimée à 3,2 points. Cela place Emmanuel Macron en favori de ce second tour. À noter que parmi les personnes certaines d’aller voter, 13 % n’ont exprimé aucune intention de vote.

Sondages pour le reports des voix et taux d’abstention

Durant le premier tour, les candidats sortants ont bien évidemment donné des consignes de vote pour leurs électeurs, celui qui s’est démarqué c’est évidemment Jean Luc Mélenchon, 3ème homme de ce premier tour des présidentielles 2022, avec un score de plus de 22% des voix. Des tendances sur les reports de voix, se dessinent sur la durée. Mais il faut rester prudent avec ces dernier. Il semblerait ainsi que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon se disent moins abstentionnistes à mesure qu’approche le second tour. Ils étaient 56 % le 15 avril dernier à ne pas exprimer d’intention de vote entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils sont désormais 46 %. Dans le même temps, les reports en faveur d’Emmanuel Macron ont augmenté de dix points.

Concernant le taux d’abstention, selon les sondages Ipsos, 72 % d’électeurs comptent aller voter. Ce taux enregistre une certaine stabilité depuis plusieurs jours. S’il devenait réalité dimanche prochain, ce serait moins qu’au premier tour (73,7 %) et moins qu’au second tour en 2017 (74,6 %). Les derniers jours de cette campagne, marqués notamment par le grand débat d’entre-deux-tours qui aura lieu ce mercredi 20 avril, pourraient encore faire bouger les électeurs.