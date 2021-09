Présidentielle France : quand Macron fait du « trumpisme »

L’Emir Abd el-Kader un homme politique et chef militaire ayant marqué l’histoire de l’Algérie et le début de la résistance face au colonialisme, fait encore l’objet de débat et de recherche historique dans la presse nationale et internationale. Bien que son combat soit remis en cause par certains, d’autres reconnaissent amplement la légitimité et la résistance dont il a fait preuve pendant l’époque coloniale.

C’est le cas par exemple de l’historien Benjamin Stora qui a proposé au président Emmanuel Macron de mettre en œuvre un projet artistique visant à rendre hommage à l’émir Abd el-Kader, et ce, dans le cadre de ses recherches sur la guerre d’Algérie et la colonisation, et plus précisément sur la réconciliation mémorielle possible entre les deux pays.

En effet, l’annonce a été faite officiellement pas le maire d’Amboise, Thierry Boutard qui abordé l’idée de réaliser une œuvre d’art visant à rendre hommage à la personnalité historique susmentionnée lors du conseil municipal. Ce dernier a été tenu mercredi soir à Amboise, une commune française située dans l’arrondissement de Loches en région Centre-Val de Loire, rapporte le site la nouvelle république.

Cette œuvre artistique dont la réalisation dépend encore de l’approbation du président français consiste à installer une stèle, « composée de plaques d’acier de 1,50 m sur 3 m, avec trois poteaux et une partie transparente », précise Michel Audiard, le célèbre artiste français chargé de réaliser l’œuvre en question.

« Quand on sera sur les bords de Loire, la transparence permettra de voir le château royal à travers. Et de voir la Loire depuis l’autre côté. » a-t-il ajouté.

Entre l’Émir et la ville d’Amboise : une histoire qui remonte a deux siècles

Notons par ailleurs que cette sculpture en acier devrait être installée dans la ville d’Amboise, une région qui est loin d’être choisi de façon aléatoire.

En effet, la ville française abrite l’un des monuments historiques les plus célèbres de l’Hexagone. Il s’agit du château royal d’Amboise dans lequel l’émir Abd el-Kader a été retenu comme prisonnier pendant quatre ans, entre 1848 et 1852. D’ailleurs, la montée qui mène au château porte le nom du combattant algérien.

« J’ai fait part au président Emmanuel Macron qu’Amboise intégrerait l’identification de l’émir Abd el-Kader », a déclaré le maire Thierry Boutard.

De son côté, l’historien Benjamin Stora estime que « l’installation d’une création constituerait un hommage important envers émir Abd el-Kader, considéré comme étant une figure de la résistance face à la colonisation française en Algérie, qui n’hésitait pourtant pas à défendre les chrétiens à Damas, en 1860 ».