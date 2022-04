Présidentielle France : Macron tacle Le Pen sur le sujet du voile

La course vers l’Elysée fait rage en France. Depuis dimanche passé les noms des deux candidats pour le second tour de l’élection présidentielle française prévu le 24 avril prochain, sont sans grande surprise Emmanuel Macron, président sortant et Marine Le Pen, candidate du parti d’extrême droite Rassemblement National (RN). Les deux candidats n’ont plus que quelques jours pour convaincre les 48 millions de français inscrits sur les listes électorales.

Le thème controversé du voile s’invite, une fois de plus, dans le débat. Interpellés à plusieurs reprises durant l’entre-deux-tours sur l’éventuelle interdiction du voile porté par des femmes musulmanes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont assumé leurs divergences sur ce sujet qui ne fait que diviser la France.

Les deux candidats en lice vers l’Elysée, se positionnent clairement sur un thème permettant à Emmanuel Macron de souligner son attachement strict et indéfectible à la laïcité, et pour Marine Le Pen la lutte contre l’islamisme, et le fait qu’elle souhaite interdire le port du voile dans l’espace public, en France.

Macron se positionne par rapport à la question du voile

C’est lors de la sortie de meeting à Strasbourg (Bas-Rhin) mardi 12 avril 2022, en pleine campagne de l’entre-deux-tours, que le candidat Emmanuel Macron a échangé brièvement avec une femme voilée, cette dernière a interpellé le président avec une question « Est-ce que vous êtes féministe? ».

Le président sortant a répondu que « oui », et lui a retourné la question. « Oui je suis féministe, je suis pour l’égalité femmes-hommes », a déclaré la jeune femme.

Le président sortant Emmanuel Macron déclare : « Avoir une jeune fille qui porte le voile, à Strasbourg, qui dit ‘est-ce que vous êtes féministe?’, c’est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j’entends », lui a déclaré Emmanuel Macron, ajoutant ensuite: « Parce que de l’autre côté il y a madame Le Pen qui dit ‘le voile sera interdit sur la place publique avec moi' ».

Le candidat de « La République en Marche » qui était en déplacement au Havre, ce jeudi 14 avril, revient encore une fois sur le sujet du voile en France en lançant « Il n’y a aucun pays au monde qui interdit le voile sur la voie publique, vous voulez être le premier? » Selon le sondage Ifop pour la Croix, 69% des musulmans en France ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour des élections présidentielles de cette année, donc la phrase d’Emmanuel Macron est considérée comme un clin d’œil à l’électorat de Mélenchon.

Ce vendredi 15 avril durant la matinée Emmanuel Macron qui était sur France Info, a assuré qu’à « titre personnel, la question du voile n’est pas une obsession » et qu’il avait essayé durant son quinquennat « d’identifier le problème qui est qu’il y a des gens qui, déformant cette religion ou l’utilisant, essayent de sortir de la République, ce qui n’est pas du tout ce que fait une femme qui porte le voile ».