Présidentielle en France : Zemmour joue sa dernière carte du « racisme »

La course à la présidentielle en France s’accélère, et ce car l’échéance approche à grand pas. Après que le Conseil Constitutionnel Français a dévoilé lundi 7 mars, les noms des 12 candidats en lice pour le premier tour, ces derniers n’ont d’autre choix que de multiplier leurs sorties terrain et médiatique, pour convaincre les électeurs français de les élire pour un mandat de cinq à la tête de l’Élysée.

Un des candidats qui se distingue par son coté « raciste » assumé, c’est bien évidemment Eric Zemmour, journaliste politique et écrivain de pas son métier, qui n’a jamais caché ses positions.

Zemmour préfère accueillir les Ukrainiens au lieu des Musulmans

Cette fois-ci c’est lors d’une émission sur la chaine d’information française BFM TV, que le candidat de Reconquête, a de nouveau sorti son arme favorite, qui est selon lui « les méfaits » de l’immigration maghrébine et musulmane en France, en soutenant qu’il serait préférable de soutenir les migrants Ukrainiens en Pologne que ceux arrivant des pays maghrébins et musulmans vers la France, en déclarant : « Je parle du désir des Ukrainiens et de leurs enfants, en particulier des femmes et de leurs enfants. » « Elles veulent rester non loin de leurs maris, c’est-à-dire en Pologne, pour qu’elles puissent revenir au plus vite. » « Il faut donc aider les Polonais à accueillir ces Ukrainiens qui veulent rester sur leurs terres ». Il ajoute dans ce sens « En plus d’annuler les récentes sanctions de l’UE contre la Pologne ». « Par exemple, s’il y a une guerre en Italie, je serai le premier à demander l’accueil des Italiens en raison de la proximité géographique. »

Toujours, selon Eric Zemmour, l’immigration des maghrébins et musulmans vers la France, l’aurait appauvri et aurait fait régner le chaos. Il estime donc que le peuple Ukrainien est plus proche de la France car ce dernier est européen et majoritairement de croyance chrétienne, donc les ukrainiens qui migrent aurait plus de faciliter à s’intégrer à la société française, en déclarant à la journaliste, « Je sais très bien que l’immigration des Ukrainiens ne posera pas beaucoup de problèmes en termes d' » assimilation culturelle » ou d' » assimilation culturelle » ». « D’où la question l’intégration dans la société française ».

Le journaliste de BFM TV a essayé d’obtenir plus de précisions en demandant : « L’immigration chrétienne et blanche lui dit oui, et l’immigration arabe et musulmane dit non ? Zemmour n’hésite pas en répondant : « Exactement … clairement. » Il a dit: « La souffrance est la même, ils sont tous humains et l’humanité est la même. » « Ce que je dis ensuite, c’est comment pouvons-nous les intégrer. » « Tout le monde comprend aujourd’hui que la migration des Arabes et des musulmans est loin de nous, et qu’il devient de plus en plus difficile de les assimiler et de les intégrer. »

Détourner l’opinion publique après les accusations d’ »harcèlement sexuel »

Cette dernière sortie médiatique du candidat d’extrême droite, Eric Zemmour, intervient juste après la publication et la diffusion ce mardi 8 mars 2022 de l’enquête réalisée par Mediapart et diffusée sous format vidéo, cette dernière relate un scandale qui pourrait ralentir le dit candidat dans sa course à l’Elysée.

En effet, dans la vidéo en question, 8 femmes témoignent avoir subi « un harcèlement sexuel » de la part du polémiste. Selon elles, ce dernier les aurait « embrassé de force » « touché de force », l’une d’elles témoignent « s’être faite touchée les fesses ». Mais pas que, selon le témoignage de la journaliste belge Aurore Van Opstal sur Twitter, ayant rencontré le candidat Eric Zemmour, il y’a quelques mois, cette dernière déclare : « Quand j’ai rencontré Éric Zemmour la première fois, au bout de trois minutes, il m’a caressé la cuisse jusqu’à l’entrejambe sous la table du café parisien où nous étions ».