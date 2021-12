Présidentielle en France : qui est Eric Zemmour, le « Trump français » ?

Ces dernières années, un prénom s’est démarqué parmi tant d’autres en France. Ce prénom rime souvent avec polémique et controverse, porté par un personnage qui distribue les propos choquants à foison. Ce prénom est évoqué dans les débats politiques, il fait la Une des journaux, il figure dans les tweets et aujourd’hui il est dans la liste des candidats à la présidentielle française, il s’agit d’Eric Zemmour, l’éternel controversé.

Qui est donc Eric Zemmour ? né à Montreuil et est issu d’une famille française juive d’Algérie, le sexagénaire est un journaliste politique, écrivain, polémiste, chroniqueur, essayiste et homme politique français qui a toujours fait parler de lui, pour ses ouvrages à l’instar du Premier sexe, pour ses participations et ses interventions en tant que chroniqueur sur différents plateaux de télévisions et surtout, pour ses propos qui le remettent d’une façon ou d’une autre toujours au cœur des polémiques.

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, Zemmour est un personnage qui n’a pas sa langue dans sa poche et qui n’hésite jamais à exprimer en termes crus sa pensée, bien que cette dernière soit fréquemment incomprise, huée et dénoncée. D’ailleurs, il a été à maintes reprises poursuivi en justice pour ses déclarations. Entre condamnation et relaxe, la discrimination raciale et l’incitation à la haine envers les musulmans étaient à l’origine de ces poursuites judiciaires.

Pourquoi est-il le « Trump français » ?

Après plusieurs mois de suspense, de logorrhées et d’un Zemmour qui botte en touche, il a enfin annoncé sa candidature aux élections présidentielles françaises de 2022. Etant d’extrême droite, le polémiste parle sans cesse d’immigration, de grand remplacement, d’assimilation et d’islamisme, ça vous rappelle quelqu’un ? Donald Trump.

Les deux se ressemblent dans leur façon de s’exprimer, provocateurs et controversés, Trump et Zemmour sont les deux faces d’une même pièce. C’est d’ailleurs le constat des médias anglo-saxons et même celui du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui a affirmé « il nous a vendu qu’il était le Trump français. C’est un Trump commandé sur Wish ».

Zemmour ne cesse de faire parler de lui, maintenant qu’il est officiellement candidat à la présidentielle en France, ses paroles seront-elles prises au sérieux ? représente t-il une véritable menace pour les arabes, les algériens et les musulmans de l’Hexagone ?