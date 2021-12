Présidentielle en France : Anne Hidalgo, la candidate « anti-zemmour »

À chaque débat, les candidats aux élections présidentielles françaises de 2022 enfourchent leur cheval de bataille. Les musulmans deviennent-ils un enjeu principal pour cette course présidentielle ? Visiblement s’en est un.

Après les propos racistes et islamophobes du polémiste Eric Zemmour qui a déclaré en septembre dernier que tous les « problèmes aggravés par l’immigration sont aggravés par l’islam », la candidate Anne Hidalgo semble vouloir, quant à elle, séduire les millions de musulmans en France

En effet, lors de son meeting électoral, Anne Hidalgo, membre du parti socialiste, avait déclaré de but en blanc que le « langage des années 1930, qui honnissait l’étranger, qui exaltait la haine des juifs, ils l’appliquent aujourd’hui à qui ? Aux musulmans dans une vision séparatiste, essentialiste, communautariste et en diabolisant l’islam ». Des propos qui lui a valu une avalanche de critiques, plus virulentes les unes que les autres dans le camp de ses adversaires, en l’occurrence, l’extrême droite.

Les adversaires ont toujours la dent dure !

Bien que l’objectif de la candidate socialiste était, semble-t-il, de charmer les musulmans- car en difficulté dans les sondages lui donnant entre 3 et 7% des intentions de vote-, il n’en demeure pas moins, qu’Hidalgo voulait en réalité, sans citer son nom, charger Eric Zemmour.

Ce dernier n’a pas tardé à réagir. Depuis l’Arménie, Eric Zemmour charge la candidate estimant que ces propos sont « délirants et insultants pour les juifs dans les années 30 ». Pour polémiste, la candidate « fait tout pour sortir la tête de l’eau ».

Marine Le Pen, quant à elle, n’a pas pu digérer les propos de Hidalogo. La candidate du Rassemblement national a déclaré noir sur blanc que les propos d’Ann » Hidalgo étaient « ignobles ». La candidate de la Droite, estime que « Comparer la situation aujourd’hui des musulmans en France qui ont absolument tous les droits, une liberté totale protégée par la Constitution, avec ce que les juifs ont pu vivre, c’est indigne de la part de madame Hidalgo ».

La candidate socialiste a également eu sa part de critiques de la part de plusieurs personnalités politiques à savoir le député de la droite Eric Ciotti et Francis Kalifat, président du Conseil représentatif des institutions juives en France.