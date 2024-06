Présidentielle du 7 septembre 2024 : Saida Neghza annonce sa candidature

Aujourd’hui, Saida Neghza, Présidente de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes (CGEA) et directrice générale du groupe SORALCOF Algérie et figure connue de l’économie algérienne, annoncera officiellement sa candidature à l’élection présidentielle anticipée prévue le 7 septembre 2024. Cette décision marque un tournant dans la scène politique algérienne, révélant les ambitions et les projets de cette femme d’affaires respectée.

En effet, c’est aujourd’hui à 16 heures, que Saida Neghza tiendra une conférence de presse à Alger pour expliquer en détail les raisons de sa candidature, et elle présentera également les grands axes de son programme politique, et de nombreux observateurs politiques et économiques du pays attendent cette annonce. Neghza est connue pour son franc-parler et son engagement en faveur des intérêts nationaux.

Retour sur le récent incident de Saida Neghza

En septembre 2023, elle s’était opposée avec force au bilan économique du président Tebboune. Elle dénonçait les dérives arbitraires de son régime envers les entrepreneurs. Cette prise de position courageuse lui a valu une campagne de dénigrement violente orchestrée par les médias proches du pouvoir. Neghza a même reçu des menaces et a dû s’exiler à l’étranger pendant plusieurs mois pour sa sécurité.

Au printemps 2024, Saida Neghza a fait un retour remarqué en Algérie. Elle a repris son combat avec une détermination accrue. Aujourd’hui, elle franchit une nouvelle étape en annonçant sa candidature à l’élection présidentielle.

Pour conclure, la Présidente de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes (CGEA) et directrice générale du groupe SORALCOF Algérie, Saida Neghza a une longue expérience dans le monde des affaires. Depuis juin 2019, elle préside également Business Africa et est membre fondateur de Business Med. Elle a joué un rôle clé dans la promotion des femmes entrepreneurs en Algérie, en créant des bureaux de soutien dans les différentes wilayas.