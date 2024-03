Présidentielle anticipée du 7 septembre 2024 : motifs géopolitiques évoqués (APS)

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune décide de l’élection présidentielle anticipée pour le 7 septembre 2024. La décision du chef de l’État de tenir l’élection présidentielle anticipée est conforme à la constitution et vise à normaliser le calendrier électoral.

En effet, le président de la République a tranché concernant la date de la prochaine élection présidentielle. Dans un communiqué officiel, la présidence de la République a annoncé que l’élection présidentielle anticipée aura lieu le samedi 7 septembre 2024. Décision prise lors d’une réunion où étaient présents plusieurs hauts responsables du pays, dont le président du conseil de la nation, le président de l’assemblée populaire nationale, le président de la cour constitutionnelle, et d’autres figures clés de l’État.

De plus, le président de la République procédera à la convocation du corps électoral le 7 juin 2024, conformément aux dispositions de la constitution qui prévoient une anticipation du scrutin trois mois avant sa tenue. Cette décision vient contredire les spéculations sur un possible report de l’élection, et écourte même le mandat présidentiel actuel.

Retour à la normale du calendrier électoral

En outre, selon l’APS cette décision s’inscrit dans une volonté de rétablir la normalité du calendrier électoral en Algérie. En effet, le mouvement populaire avait marqué l’année 2019, ce qui a causé la perturbation du calendrier des élections. À l’époque, l’élection présidentielle qui devait initialement avoir lieu en avril a été reportée à juillet, puis finalement tenue en décembre de la même année. Cette situation a créé un décalage dans le déroulement habituel des élections dans le pays.

La décision du président Tebboune de tenir une élection présidentielle anticipée est en conformité avec la constitution algérienne. En vertu de l’article 91 de la constitution adoptée en novembre 2020, le président a le pouvoir de décider d’organiser une telle élection. Cette démarche vise à rétablir la stabilité institutionnelle du pays.

De motifs géopolitiques pour cette décision ?

Par ailleurs, d’autres motifs géopolitiques ont pesé dans la décision présidentielle. Des enjeux comme la gestion des conflits régionaux et les mutations géostratégiques et sécuritaires ont été évoqués comme des facteurs influant sur la réflexion ayant conduit à cette décision. Face aux défis internationaux, l’Algérie aspire à une stabilité institutionnelle, même si cela implique de raccourcir le mandat présidentiel en cours.

Pour conclure, la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune d’organiser une élection présidentielle anticipée pour le 7 septembre 2024 marque un tournant dans la vie politique du pays. Elle vise à rétablir la stabilité institutionnelle et à répondre aux défis géopolitiques auxquels l’Algérie faite face.