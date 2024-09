Présidentielle 2024 : voici le taux de participation aux élections aujourd’hui jusqu’à 17:00

Ce matin, les Algériens ont commencé à se rendre massivement aux urnes pour participer à un moment clé de l’histoire politique du pays : l’élection présidentielle.

Les premiers chiffres concernant le taux de participation aux élections présidentielles ont été communiqués cet après-midi. Le scrutin, qui a débuté ce samedi matin, se poursuit et les tendances sont suivies de près. À 17h00, les responsables indiquent que 26,46 % des électeurs inscrits à l’intérieur du pays avaient voté.

Participation des Algériens à l’étranger

Pour ce qui est de la participation des électeurs algériens à l’étranger, les chiffres communiqués révèlent que, jusqu’à 17h00, 18,31 % des membres de la communauté algérienne à l’étranger ont pris part au vote dans les différents bureaux ouverts à l’étranger.

Les 03 candidats aux élections votent

Le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune a voté à l’école Ahmed Aroua de Bouchaoui, Alger. Après avoir accompli son devoir, il a alors exprimé son espoir de voir « l’Algérie victorieuse » et a salué le bon déroulement de la campagne électorale, affirmant que tous les candidats ont contribué à renforcer l’image de la démocratie. Tebboune a souligné que le futur président devra poursuivre les efforts pour construire une véritable démocratie.

Youcef Aouchiche, candidat du Front des Forces socialistes (FFS), a voté à Tizi Ouzou. Il a donc alors encouragé une forte mobilisation, affirmant que « la construction de l’avenir commence aujourd’hui » en rejetant le boycott et l’abstention. Aouchiche a appelé les Algériens à saisir cette occasion pour façonner leur avenir en votant pour le changement et en rétablissant la confiance dans la société.

Enfin, Abdelaali Hassani Cherif, candidat du Mouvement de la Société pour la Paix (MSP), a voté à Bir Khadem. Il a qualifié cette élection de « moment décisif » pour l’Algérie et a remercié ceux qui croient en la poursuite d’un État social et démocratique. Il a aussi appelé les citoyens à sortir en force et à faire entendre leur voix, soulignant l’importance de l’expression populaire dans cette élection cruciale.