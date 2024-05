Présidentielle 2024 : Tebboune plébiscité par Bengrina pour un 2ème mandat

Le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a annoncé vendredi à Alger, lors de la clôture de la session extraordinaire de son conseil consultatif, le plébiscite de son mouvement pour la candidature d’Abdelmadjid Tebboune à un second mandat présidentiel.

En effet, lors de son allocution, Abdelkader Bengrina a souligné que la décision de soutenir la candidature d’Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat présidentiel a été prise à l’unanimité par les membres du conseil consultatif national. Cette décision repose sur une évaluation approfondie et des consultations larges avec les militants, les citoyens et les élites nationales. Bengrina a exprimé son soutien en déclarant qu’il préfère être “un pont solide qu’un livre” lors du prochain scrutin.

De plus, Abdelkader Bengrina a évoqué le bilan du président de la République, affirmant que ce dernier a maintenu la pérennité de l’État et a montré une volonté de poursuivre les réformes pour le développement du pays. Car,selon lui, Abdelmadjid Tebboune est capable de mener à bien les grands projets structurants, notamment dans les domaines des mines, des infrastructures et de la gestion des ressources en eau.

Une alliance pour un consensus national

En outre, cette déclaration survient dans un contexte où une alliance a été établie hier entre le Front de Libération Nationale (FLN), le Rassemblement National Démocratique (RND), le mouvement El Bina et le Front El Moustakbal. En effet, lors d’une réunion au siège du FLN, les dirigeants de ces partis, dont Abdelkader Bengrina, ont convenu de coordonner leurs efforts pour renforcer le consensus national.

Le secrétaire général du FLN, Abdelkrim Benmbarek, a précisé que cette alliance est fondée sur des valeurs partagées et des objectifs communs visant à protéger les intérêts du peuple et à soutenir les initiatives nationales, soulignant aussi que la contribution de tous les partis à la construction d’une Algérie forte repose sur le respect des constantes, des valeurs et de la glorieuse histoire de la nation.

Un front Interne pour la cohésion nationale

Les quatre dirigeants de parti ont justifié cette initiative par la nécessité de construire un front interne capable de maintenir la cohésion nationale, surtout dans un contexte régional et international instable. Ils défendent également les positions de l’Algérie sur la scène internationale, particulièrement en faveur des peuples opprimés. Les partis se sont engagés à élaborer une charte d’éthique pour moraliser l’action politique et à mettre en place une commission conjointe pour soutenir le gouvernement et discuter des questions d’intérêt commun.

Pour conclure, le secrétaire général du RND, Mustapha Yahi, a déclaré que l’alliance proposerait un candidat consensuel pour l’élection présidentielle, capable de préserver les avancées réalisées depuis 2019 et de poursuivre les réformes. Ces propos confirment le soutien des trois autres formations politiques à la candidature d’Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat.