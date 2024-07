Présidentielle 2024 : Tebboune dépose officiellement son dossier de candidature à l’ANIE

Le président Abdelmadjid Tebboune a officiellement déposé son dossier de candidature pour l’élection présidentielle prévue le 7 septembre. Cet événement important a eu lieu jeudi au siège de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), situé au Palais des Nations à Alger.

Élections présidentielles 2024 : Tebboune se présente officiellement comme candidat

Abdelmadjid Tebboune, en quête d’un second mandat à la tête de l’Algérie, a marqué cette étape cruciale en présence de plusieurs personnalités politiques et de ses partisans. Le dépôt de sa candidature symbolise son désir de poursuivre les réformes entamées durant son premier mandat.

Dans une déclaration faite à la presse après le dépôt de son dossier, le président Tebboune a exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui ont soutenu sa démarche et qui ont apporté leur appui à sa candidature. « Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont soutenu mon initiative, que ce soit les partis politiques, les organismes ou les citoyens », a-t-il déclaré.

À LIRE AUSSI : Tebboune : Le PIB de l’Algérie sera de 400 milliards USD en 2027

Le président a également salué les efforts déployés par ses partisans, soulignant leur détermination et leur engagement. « Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui se sont rendus au niveau des communes pour signer les formulaires de soutien à ma candidature », a-t-il ajouté.

Le dépôt de ce dossier de candidature marque le début officiel de la campagne électorale pour Tebboune, qui devra maintenant convaincre les électeurs de lui accorder un second mandat. Son discours a mis en avant sa vision pour l’Algérie, axée sur la continuité des réformes économiques et sociales, ainsi que sur le renforcement de la démocratie et de l’État de droit.

À LIRE AUSSI : Tebboune l’a promis hier : à Tizi-Ouzou, l’aide à l’habitat rural passera à 100 millions