Présidentielle 2024 : Quand Hassani Cherif (MSP) ne reconnaît pas Kateb Yacine (vidéo)

Lors de son intervention sur le plateau de l’émission « Chaise de Présidentielle » sur la chaine de Al iKtissadia tv, Abdelaâli Hassani Cherif, candidat du Mouvement pour la Société de la Paix (MSP), a fait l’objet de vives critiques après avoir manifesté une surprenante méconnaissance de l’écrivain algérien Kateb Yacine, ainsi qu’une interprétation controversée d’une de ses œuvres majeures.

Méconnaissance culturelle : Hassani Cherif étonne avec son ignorance de Kateb Yacine

Interrogé sur la célèbre pièce de théâtre « Mohamed prend ta valise », Hassani Cherif a d’abord semblé perplexe face à une photographie de Kateb Yacine, révélant une méconnaissance surprenante pour une figure politique algérienne. Plus encore, ses commentaires sur la pièce ont soulevé des inquiétudes quant à sa compréhension des enjeux culturels et historiques.

La pièce de théâtre « Mohamed prend ta valise » est une œuvre emblématique de Kateb Yacine, un écrivain et militant connu pour sa résistance contre la colonisation française à travers la force de ses mots. La pièce dépeint le désespoir des Algériens cherchant à émigrer en France, puis confrontés à un sentiment de déchirure identitaire une fois sur le sol français.

Controverse sur une pièce de théâtre : Les commentaires de Hassani Cherif en question

Selon Hassani Cherif, le titre de la pièce va à l’encontre des principes islamiques, suggérant que la pièce prône une vision anti-islamique en Algérie. Cette interprétation a été largement critiquée, notamment parce qu’elle semble ignorer le véritable message de Yacine.

En effet, l’écrivain avait expliqué que sa pièce abordait le drame des Algériens tiraillés entre leur désir de partir pour un avenir meilleur et leur nostalgie pour leur terre natale.

Dans un témoignage poignant, Kateb Yacine avait relaté une expérience personnelle qui illustre bien le cœur de sa pièce : « Un taxi m’a conduit l’autre jour à la Cartoucherie de Vincennes. Le chauffeur était algérien : cheveux grisonnants, lunettes cerclées d’or, chevalière, impeccable. Il m’a pris pour un Russe. Il m’a pris pour un Espagnol, puis on s’est reconnus et on a parlé de l’Algérie. Il était si ému qu’il n’a plus été capable de trouver la Cartoucherie et m’a laissé n’importe où dans le bois. Il ne savait plus ce qu’il faisait. C’était comme si l’Algérie toute entière était entrée dans le taxi. »

Entre héritage et politique : Les implications des déclarations de Hassani Cherif sur la culture algérienne

Les commentaires de Hassani Cherif, en décalage avec l’esprit de la pièce, ont provoqué une vague de réactions négatives. De nombreux observateurs et citoyens s’interrogent sur la pertinence de telles positions dans le débat public, d’autant plus lorsqu’elles portent sur des figures historiques et des œuvres majeures qui ont façonné l’identité culturelle et politique de l’Algérie.

Alors que la campagne électorale se poursuit, ces controverses mettent en lumière les défis auxquels les candidats sont confrontés pour naviguer entre l’héritage culturel et les attentes politiques contemporaines.