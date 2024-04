Présidentielle 2024 en Algérie : Louisa Hanoune annonce la participation de son parti

Les déclarations de participation et les candidatures à l’élection présidentielle de 2024 se succèdent rapidement en Algérie. Après plusieurs figures politiques telles que Tarek Zeghdoud, Belkacem Sahli, et Zoubida Assoul, c’est maintenant Louisa Hanoune qui annonce l’engagement du Parti des Travailleurs (PT) dans la course à la présidence.

Dans un discours solennel tenu lors de la clôture de la cinquième session ordinaire du comité central du PT, Louisa Hanoune a arboré fièrement une koufia pour annoncer officiellement la participation de son parti à l’élection présidentielle.

Hanoune a souligné que la décision de participer à l’élection présidentielle a été prise après un examen attentif des enjeux nationaux et internationaux, lors des délibérations du comité central. Les défis économiques, les droits démocratiques et les questions géopolitiques ont été au cœur des discussions.

Alors que certaines forces politiques optent pour le soutien au candidat le plus prometteur, le PT se démarque en affirmant sa volonté de participer activement à la course présidentielle. Cependant, le parti n’a pas encore révélé le nom de son candidat.

Vers une politique de coalition

La tendance à former des coalitions politiques prend de l’ampleur en Algérie. Des alliances se forment entre différents partis, comme le montre la coalition « Stabilité et Réforme » dirigée par Belkacem Sahli, qui se déclare prête à soutenir un candidat consensuel.

À quelques mois du début de la campagne électorale, une atmosphère d’anticipation règne sur la scène politique. Les formations politiques semblent attendre avec impatience l’annonce de la candidature présidentielle, afin de définir leurs stratégies pour la suite.

Alors que les annonces de participation se multiplient et que les stratégies politiques se dessinent, l’élection présidentielle de 2024 en Algérie promet d’être un moment crucial pour l’avenir politique du pays.