Présidentielle 2024 en Algérie : le parti Jil Jadid a-t-il un candidat ?

Dans un contexte politique en pleine mutation, le parti Jil Jadid exhorte les citoyens à s’organiser et à participer activement aux prochaines élections législatives et locales. Cette démarche fait suite à l’élection présidentielle, que le parti considère comme une étape cruciale pour l’avenir du pays.

En effet, le parti Jil Jadid encourage tous les militants et citoyens désireux de contribuer à l’édification d’un État de droit à se mobiliser dès maintenant. Donc, selon le parti, chaque individu doit voter en fonction de sa conscience et de ses convictions lors de la prochaine élection présidentielle, et ce qui marquera, d’après eux, la première étape pour raviver l’esprit de citoyenneté en Algérie.

Lors de sa dernière réunion, le Conseil national de Jil Jadid a mis en lumière l’importance des élections locales et législatives à venir. Le parti estime que cette deuxième phase sera plus ouverte, offrant un plus grand espace de manœuvre politique. Cela pourrait influencer profondément l’évolution politique du pays, en facilitant un dialogue plus large et en permettant des réformes nécessaires.

Jil Jadid insiste sur l’urgence d’établir, dans les plus brefs délais, une commission électorale dédiée à la gestion des candidatures pour les prochaines élections locales et législatives. Cette préparation est essentielle pour affronter les défis politiques à venir et garantir un processus électoral efficace et transparent.

La Position de Jil Jadid sur l’Élection Présidentielle

En outre, le communiqué du parti suggère une participation aux élections présidentielles sans présenter de candidat propre. Il laisse entendre un possible soutien à un deuxième mandat du président actuel, Abdelmadjid Tebboune. Pour Jil Jadid, cette période offre une opportunité unique de discuter des accomplissements de l’Algérie indépendante et des réformes nécessaires pour l’avenir du pays.

Sous la direction de Soufiane Djilali, Jil Jadid plaide pour que le second mandat présidentiel soit l’occasion d’un véritable débat sur le bilan de l’Algérie indépendante, et il met l’accent sur la nécessité d’introduire des réformes basées sur un projet de société cohérent et objectif.

Pour Jil Jadid, plusieurs domaines nécessitent une attention particulière :

Sécurité Nationale : Organisation et modernisation des forces de sécurité. Fonctionnement des Institutions : Réforme des institutions politiques pour une gouvernance plus efficace. Participation Politique : Normes de participation des partis politiques à la gouvernance. Réforme des Partis Politiques : Restructuration pour une meilleure représentation. Médias et Société Civile : Définir les rôles et les droits des médias et du secteur civil. Justice Intègre : Assurer l’indépendance et l’intégrité du système judiciaire. Réformes Économiques et Sociales : Instaurer des systèmes qui garantissent la croissance économique et le bien-être social.

Ces réformes sont cruciales pour stimuler le développement économique et social de l’Algérie.

La Vision de Jil Jadid pour l’Avenir

Par ailleurs, le parti politique Jil Jadid voit la période post-électorale comme une phase clé pour renforcer la démocratie en Algérie. Le parti appelle à l’installation rapide de la commission électorale pour gérer les candidatures aux élections locales et législatives. Cette action vise à garantir que le parti est prêt à relever les défis électoraux importants à venir.

En revenant sur le parcours politique du pays depuis les années 1990, Jil Jadid souligne les défis rencontrés lors de la transition d’un système de parti unique à une pluralité partisane. Ces changements ont été accompagnés de difficultés, de conflits et de tragédies, culminant avec le Hirak et les réactions qui ont suivi.

Pour conclure, Jil Jadid exprime l’espoir que le second mandat présidentiel apportera des réformes profondes et nécessaires. Même si ces changements arrivent tardivement, le parti estime qu’ils sont essentiels pour préparer l’Algérie à de grands bouleversements, tant en termes de leadership que de pratiques politiques.