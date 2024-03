Présidentielle 2024 anticipée : Bengrina lance une commission nationale des élections

Le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, souligne l’importance unique de l’élection présidentielle en Algérie. Ce scrutin revêt une dimension cruciale tant sur le plan légal que politique, incarnant le sommet du pouvoir et l’unité nationale.

En effet, Bengrina affirme que ces élections présidentielles représentent une étape fondamentale dans la consolidation des valeurs démocratiques et la garantie d’une compétition électorale équitable.

De plus, selon lui les élections offrent également l’opportunité de promouvoir un discours politique axé sur la mobilisation des forces nationales autour de programmes politiques et de visions économiques, ainsi que la présentation de projets de développement stratégique.

Le président du Mouvement est convaincu que cette présidentielle revêt une importance capitale pour concrétiser les aspirations nationales vers un avenir meilleur, sécurisé et prospère. Elle jettera les bases d’une nouvelle ère pour l’Algérie.

Enfin, Bengrina insiste sur la nécessité de garantir le succès de l’Algérie dans ce processus électoral, en évitant toute aventure ou prise de risque et il souligne que l’enjeu dépasse les intérêts individuels pour englober le bien-être de la nation algérienne dans une période critique et délicate.

Bengrina supervise l’installation de la commission nationale des élections

En outre, Bengrina a supervisé l’installation de la commission nationale des Élections à l’occasion de l’annonce de la date de l’élection présidentielle, soulignant que cette initiative vise à consolider la construction institutionnelle dans diverses institutions, qu’elles soient permanentes ou temporaires.

De plus, il a affirmé que cette commission n’est pas simplement une entité de campagne électorale, mais un outil pour orienter les bonnes décisions et les politiques électorales, et il a précisé qu’elle aura des branches dans toutes les wilayas du pays et des comités spécialisés selon les besoins du processus électoral.

Surveillance et Planification : Observer l’évolution du paysage électoral, anticiper les tendances et élaborer des plans avant, pendant et après les élections. Renforcement de la Cohésion Nationale : Encourager l’unité autour des institutions de l’État, favoriser la participation politique et électorale des citoyens. Coordination et Activation : Coordonner avec les acteurs clés du processus électoral, activer le rôle des jeunes, des femmes, des étudiants et des élites. Consolidation Démocratique : Contribuer à la stabilité démocratique en assurant le succès des élections dès la campagne de signatures. Amélioration de la Pratique Politique : Élever le niveau de la pratique politique conformément aux valeurs nationales algériennes.

Pour conclure, il a assuré que l’une des responsabilités de la commission est d’augmenter la participation électorale et de lutter contre l’abstention.