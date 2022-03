Présidentielle 2022 en France : énième coup dur pour Marine Le Pen

Prévues en avril prochain, les présidentielles approchent à grands pas en France. Face à l’approche du scrutin, la candidate du Rassemblement national (parti d’extrême droite) Marine Le Pen prend un énième coup dur qui pourrait faire déstabiliser sa candidature.

En effet, Marion Maréchal, nièce de Marine Le Pen, vient d’annoncer, à seulement 5 semaines des présidentielles, son ralliement à Eric Zemmour, candidat de son parti politique « Reconquête ».

L’annonce du changement de camp de la nièce de Marine Le Pen a été annoncée ce dimanche 6 mars par elle-même lors d’une interview avec le magazine d’extrême droite Valeurs actuelles.

Extrême droite française : nouvel épisode de la guerre fratricide

Dans son interview, Marion Maréchal est revenue sur les rasons de ralliement à Eric Zemmour ; considéré par Marine Le Pen comme une trahison « Brutale et violente ».

« J’ai pris la décision de soutenir Éric Zemmour pour l’élection présidentielle. Je rejoins le candidat que je considère aujourd’hui être le mieux placé pour mener les idées que j’ai toujours défendues à la victoire », a lancé Marion Maréchal.

« Je viens en alliée dans ce grand rassemblement des droites qu’il appelle de ses vœux, et dont sa campagne dessine déjà les contours. Et, je l’espère, demain dans le cadre d’une majorité présidentielle (…) J’ai la certitude que la recomposition politique va advenir, je crois de nouveau la victoire possible », a ajouté l’ancien bras droit de Marine Le Pen.