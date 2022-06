Président de la FAF : les conditions de candidature dévoilées

Au milieu des échauffourées entre les facteurs du football algérien lors de l’assemblée générale ordinaire du bureau fédéral de la fédération algérienne de football, l’instance sportive a annoncé les critères d’éligibilité pour la candidature au porte de président de la FAF.

Élue lors de l’assemblée tenue le 16 juin 2022, la commission électorale a publié un communiqué sur le site de la FAF détaillant la charte de la candidature au poste convoité. Ainsi, l’heureux élu pour le siège suprême de l’instance de Dely-Brahim doit : être de nationalité algérienne et être âgé au minimum de 30 ans.

Le candidat au poste de la présidence de la FAF doit en outre jouir de ses droits civils et civiques, être membre de l’assemblée générale, ne ps avoir fait l’objet d’une sanction sportive grave telle que prévue par les statuts et règlements de la FAF et/ou d’une mesure disciplinaire prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le communiqué exige que le candidat ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine infamante, être à jour de leurs cotisations vis-à-vis de la FAF, avoir un niveau de formation justifié, soit par des titres universitaires, soit par l’exercice d’une fonction de responsabilité supérieure au sein du secteur public ou privé, avoir exercé des responsabilités dans des institutions ou associations sportives de football pendant au moins cinq (05) années consécutives.

Le successeur de Charaf-Eddine Amara à la tête de la fédération algérienne de football doit s’engager à se conformer aux statuts et règlements de la fédération, respecter le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus et finalement resider en permanence en Algérie comme le précise le communiqué publié sur le site de la fédération algérienne de football.

Une élection s’impose pour redresser la situation de la FAF

Après le dépôt et l’adoption du bilan moral et financier du président sortant, Charaf-Eddine Amara, le redressement de la situation économique de la FAF sera la priorité du prochain président de l’instance sportive algérienne. La période durant laquelle l’autorité footballistique jouissait d’une aisance financière, si ce n’est une rente, semble bien lointaine.

Dans le cyclone des chiffres validés par l’ensemble de l’AGO, la commission électorale a fixé la date du 07 juillet prochain pour la tenue de l’assemblée générale élective qui aura pour mission d’élire le prochain président de la FAF.