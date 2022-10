Présidence tournante du Sommet arabe : l’Algérie prend le relais

A quelques jours du début du Sommet arabe 2022, qui aura lieu à Alger, les 1er et 2 novembre prochains, l’Algérie prend la présidence tournante du Sommet arabe lors de la réunion préparatoire du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des délégués permanents et des hauts responsables.

En effet, c’est durant la réunion préparatoire du Conseil de la Ligues des Etats arabes au niveau des délégués permanents et des hauts responsables, dont les travaux ont débuté aujourd’hui, le mercredi 26 octobre 2022 au Centre international des conférence (CIC) Abdelatif Rehal à Alger, que l’ambassadeur Nadir Larbaoui, représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies, qui a pris la présidence de la 31e session du Sommet arabe, succédant ainsi à l’ambassadeur Mohamed Ben Youcef, délégué permanant de la Tunisie auprès de la Ligue des Etats arabes, dont le pays a assuré la tenue de la 30e session du Sommet arabe.

Qu’a dit le délégué tunisien lors de son allocution ?

Dans son allocution, le délégué tunisien s’est dit « pleinement confiant » quant à « la poursuite par l’Algérie, de concert avec les autres pays arabes, des efforts visant à assurer l’unité des rangs à l’égard de la première cause arabe en vue de faire cesser les souffrances du peuple palestinien et de mettre fin aux politiques d’agression des autorités d’occupation ».

Il poursuit en remerciant et félicitant l’Algérie pour ses efforts généreux et son succès dans le rassemblement des frères palestiniens.

Mohamed Ben Youcef a conclu en soutenant que « Les foyers de tension dans notre région arabe et la persistance des conflits armés sont source d’inquiétude. » Ce qui selon lui « nous imposent à tous de conjuguer nos efforts pour régler les crises et trouver des solutions politiques aux conflits et aux divisions à l’intérieur de certains de nos pays, en vue de réaliser la sécurité et de renforcer les facteurs de stabilité dans nos pays et nos sociétés et de les protéger des interventions étrangères. »

Larbaoui exprime ses souhaits pour le prochain Sommet arabe

De son côté Larbaoui a salué, de son côté, les efforts consentis par la Tunisie lors de la présidence de la précédente session du Sommet arabe.

Evoquant le Sommet arabe, il a formulé le souhait qu’il soit « un sommet consensuel reposant sur les constantes communes et traduisant les aspirations de nos peuples à davantage de solidarité, de cohésion et d’intégration ».

En ajoutant, son souhait que des enseignements du passé soit tirés à partir de ce sommet, pour relever collectivement les défis du présent et envisager l’avenir avec une vision stratégique globale afin de renforcer la sécurité et la stabilité, à travers l’établissement des ponts de la coopération constructive et positive avec notre monde islamique et africain.

Il conclut en insistant sur l’impérative adoption d’une « approche renouvelée en vue d’examiner notre ordre du jour, riche en questions politiques, une approche efficace et positive qui nous permette, collectivement et de manière consensuelle, de traiter ces questions et soumettre des projets de décisions et des recommandations pertinentes, pratiques et constructives aux ministres des Affaires étrangères lors de leur réunion préparatoire au Sommet arabe ».