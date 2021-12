Présidence : Tebboune procéde à de nouvelles nominations

Des changements ont été opérés au sein de la présidence de la république. Le président Tebboune a, en effet, procédé à plusieurs nominations, comme cela a été dévoilé dans le dernier numéro du Journal Officiel.

Le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin aux fonctions de plusieurs responsables au palais d’El Mouradia. Il s’agit notamment de directeurs, mais aussi de chargés de missions. Ces responsables ont été appelés à exercer de nouvelles fonctions.

Présidence : les nouvelles nominations

Le président Tebboune, indique le dernier numéro du journal officiel, a mis fin aux fonctions de Mostefa Abdelatif, directeur d’études ; Mohamed Boukabous, directeur d’études ; Salah Mohamdioua, directeur d’études ; Ali Makhlouf, directeur ; Toufik Riguet, directeur ; Mohamed Bachir Souici, directeur ; Hassene Medane, chargé d’études et de synthèse ; Khaled Meziane Bentahar Meziane, chargé d’études et de synthèse ; Adlène Zehda, chargé d’études et de synthèse ; Nassima Oumeziane, chargée d’études et de synthèse et de Cherifa Ramdani, chargée d’études et de synthèse. Ces responsables ont été appelés à exercer d’autres fonctions.

Concernant les nouvelles nominations elles se présentent comme suit :

— Mostefa Abdelatif a été nommé chargé de mission ;

— Mohamed Boukabous a été nommé chargé de mission ;

— Salah Mohamdioua a été nommé chargé de mission ;

— Ali Makhlouf a été nommé directeur d’études ;

— Toufik Riguet a été nommé directeur d’études ;

— Mohamed Bachir Souici a été nommé directeur d’études ;

— Hassene Medane a été nommé directeur d’études ;

— Khaled Meziane Bentahar Meziane a été nommé directeur

d’études ;

— Adlène Zehda a été nommée directeur d’études ;

— Nassima Oumeziane a été nommée directrice d’études ;

— Cherifa Ramdani a été nommée directrice d’études.

Le président de la république a également procédé à la nomination de 4 consuls. Il s’agit de M. Mahmoud Mohammedi qui est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Dubai (Emirats Arabes Unis) ; Omar Habbi, à Agadez (République du Niger) ; Djamel Benkerour, à Alicante (Royaume d’Espagne) ; Abdeslem Mehibel, à Nouadhibou (République islamique de Mauritanie).