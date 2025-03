Présidence du SÉNAT : ces deux noms sont les favoris pour succéder à Salah Goudjil

Alger, mardi 11/03/2025 – Les résultats préliminaires des élections de renouvellement par moitié des membres élus du Conseil de la Nation, tenues dimanche dernier, ont consacré le Front de Libération Nationale (FLN) en tête avec 19 sièges. Les chiffres annoncés ce mardi par Karim Khelfane, président par intérim de l’ANIE, révèlent également un taux de participation historique de 96,31 % au niveau des Assemblées Populaires de Wilaya (APW).

Le Rassemblement National Démocratique (RND) se classe deuxième avec 14 sièges, suivi, à la surprise générale, du Front El Moustakbal (10), des Indépendants (6), du Mouvement El Bina (3) et du MSP (3). Le Front des Forces Socialistes (FFS) et Tadjamou Amel el Jazair (TAJ) obtiennent respectivement 2 et 1 sièges. Ces résultats, encore provisoires, illustrent la répartition du pouvoir au sein de la chambre haute du Parlement algérien, dont la moitié des membres est renouvelée tous les trois ans par les élus locaux et nationaux.

🔴 À LIRE AUSSI : Plateforme AADL 3 : Voici comment activer votre compte (guide complet)

K. Khelfane a souligné l’ampleur de la mobilisation des représentants des APW, avec un taux de participation frôlant les 97 %. Ce scrutin, bien que réservé aux élus, revêt une importance stratégique pour l’équilibre des institutions algériennes. Le Conseil de la Nation (SÉNAT) détient en effet un rôle clé dans la validation des lois et la stabilité politique.

En outre, ces élections s’inscrivent dans un contexte de recompositions partisanes, marqué par la consolidation du FLN et du RND, face à des formations émergentes comme le Front El Moustakbal. L’ANIE a assuré le bon déroulement du processus, dont les résultats définitifs seront prochainement validés.

Qui succédera à Salah Goudjil ? Abderrachid Tabi et Azouz Nasri en pole position

L’autre enjeu de taille de ces élections sénatoriales sera la désignation du successeur Salah Goudjil, qui préside la chambre haute du Parlement algérien depuis 2019 (un mandat de quatre ans, plus deux années en tant que président par intérim entre 2019 et 2021).

Plusieurs noms circulent, notamment celui d’Abderrachid Tabi, ex-ministre de la Justice, et d’Azouz Nasri, sénateur du tiers présidentiel. Le Front de Libération nationale (FLN), majoritaire au Conseil, entend conserver sa domination. Un cadre du parti justifie cette confiance par son « contrôle des assemblées locales » et les mesures limitant le « nomadisme politique« , qui empêchent les dissidents de se présenter sous d’autres étiquettes.

🔴 À LIRE AUSSI : Quel est le taux de chômage officiel en Algérie en 2024 ?

Pour contrer ce phénomène, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a durci les règles. Elle exige désormais un « document de démission signé par le président du parti » pour tout candidat souhaitant changer d’affiliation. Une décision validée par la Constitution et l’ordonnance n°21-01 du 10 mars 2021.

L’ANIE a rappelé qu’un élu ne peut modifier son appartenance politique durant un mandat. « Tout candidat ayant obtenu un siège sous une bannière doit rester fidèle à cette formation », a-t-elle insisté. Cette mesure vise à préserver la crédibilité des institutions politiques algériennes.