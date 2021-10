Présidence : Tebboune procède à 4 nouvelles nominations

Rendu public cette semaine, le dernier numéro du Journal Officiel (JO) dévoile les derniers changements opérés par le président Abdelmadjid Tebboune au sein d’El Mouradia.

En effet, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a opéré, ces dernières semaines, quelques changements au sein de la présidence de la république ; en procédant à quatre nouvelles nominations.

Selon un décret signé le 13 octobre dernier, le président Tebboune a nommé Riadh Baghdadli, directeur d’études au département de la modernisation de l’économie, la diversification et la promotion de l’investissement. Il a également nommé Katia Naila Sahli, chargée d’études et de synthèse au département des affaires politiques et institutionnelles, juridiques et judiciaires.

Plus de détails à venir.