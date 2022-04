Présidence de la FAF : Zefzef prêt à se présenter sous conditions

Pressenti pour succéder à Charaf-Eddine Amara à la président de la FAF, Djahid Zefzef n’a pas encore tranché s’il se portera candidat lors de la prochaine assemblée générale élective ou non. Il affirme que cela dépendra de plusieurs données et conditions.

Comme tout le monde le sait, Charaf-Eddine Amara a démissionné de son poste de président de la fédération Algérienne de football jeudi dernier, en marge d’une assemblée générale exceptionnelle à la suite de l’élimination de la sélection national pour la prochaine coupe du monde. Maintenant qu’Amara est parti, on commence d’ores et déjà à spéculer quant à l’identité de son successeur. L’actuel manager général Djahid Zefzef fait partie des noms pressentis à succéder à Amara à la présidence de la FAF et ce, vu sa très grande expérience au sein de la première instance du football national.

Le concerné affirme qu’il n’a pas encore tranché s’il portera candidat lors de la prochaine assemblée générale élective de la FAF ou non. «Je suis revenu à la fédération algérienne de football afin d’apporter mon aide. Jusqu’au moment où je vous parle, je ne sais pas encore si je reste ou je pars. En ce qui concerne si je me porte candidat lors de la prochaine AG élective de la FAF, je crois qu’il est encore tôt pour évoquer ce sujet. Une chose est sûre, cela dépendra de plusieurs données et conditions. », Affirme Zefzef, dans une déclaration accordée à nos confrères d’Ennahar.

Il est à rappeler que le bureau fédéral de la fédération algérienne de football se réunira le 11 avril prochain pour préparer l’assemblée générale élective pour la présidence de la FAF.

Il commente la déclaration d’Infantino

Par ailleurs, le manager général de la FAF Djahid Zefzef a fait son commentaire à propos de la dernière déclaration du président de la FIFA Gianni Infantino. Ce dernier, a affirmé qu’il n’est pas au courant du recours introduit par la FAF au niveau de la FIFA à l’encontre de l’arbitre Gambien Bakary Gassama.

«C’est tout à fait normal qu’il ne soit pas au courant du recours qu’on a déposé. En étant le président de la FIFA, il se contente juste de gérer les affaires logistiques. Notre recours sera traité et étudié par les organes juridictionnels de l’instance international », a-t-il indiqué.

Il est utile de signaler que la fédération algérienne de football n’a pas formulé pour rejouer le match, mais plutôt pour que l’arbitre Gambien Gassama soit sanctionné après avoir commis plusieurs erreurs d’arbitrage lors du match Algérie-Cameroun.