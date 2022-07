Présidence de la FAF : Zefizef et Serrar dévoilent leurs programmes

Les deux candidats pour la présidence de la fédération algérienne de football Djahid Zefizef et Abdelhakim Serrar dévoilent leurs programmes. Ils se disent tous les deux ambitieux pour le développement du football national.

Les regards seront braqués jeudi, le 7 juillet, à la salle des conférences du complexe olympique Mohamed Boudiaf, qui abritera l’assemblée générale élective de la FAF. Comme tout le monde le sait, deux hommes seulement se sont porté candidats pour la succession à Charaf-Eddine Amara. En effet, il s’agit de Djahid Zefizef et Abdelhakim Serrar. Les deux concurrents sont en plein compagne électorale. Ils ont choisi l’est début comme point du départ.

Les deux prétendants pour le trône du siège de Dely Brahim dévoilent leurs programmes. Dans des interviews accordées pour nos confrères d’Echourouk, Zefizef et Serrar se disent ambitieux à servir le football national.

«Ce sont les membres de l’assemblée générale qui m’ont demandé de me porter candidat pour la présidence de la FAF. Je cumule une grande expérience 20 ans d’expérience dans le football que je vais la mettre au service du football national. Mon programme consiste à restructurer le football dans les divisions amateurs. C’est la meilleure façon pour créer de jeunes sélections nationales d’un bon niveau. On va dévoiler un programme détaillé au membres de l’AG, on espère les convaincre». Dira Zefizef.

Il parle également de la sélection nationale A et de Djamel Belmadi. «Ma grande expérience à la FAF me servira beaucoup du bien. Je sais ce dont a besoin la sélection nationale. Concernant Belmadi, je pense qu’on est en plein compagne électorale et je ne veux pas l’évoquer. C’est, d’ailleurs, lui-même qui a demandé de ne pas citer son nom car il ne veut pas s’y impliquer».

Serrar : «Je protègerai la sélection nationale et Belmadi »

L’autre prétendant, Abdelhakim Serrar, n’est pas à présenter. Ancien footballeur international, il cumule lui également environ 25 ans d’expérience comme dirigeant. Il répond au profil pour gérer la première instance du football national.

«Si je me suis porté candidat, c’est parce que j’ai à cœur à purifier l’entourage du football national. J’ai aussi pour ambition de protéger la sélection nationale des coulisses. On a déjà vu comment elle en a été victime du jeu de coulisses lors du match retour des barrages face au Cameroun. Mon autre ambition est de présenter un dossier lourd afin que notre pays aura l’honneur d’abriter une coupe d’Afrique des nations. Si je serai président, la sélection nationale jouera dans de différentes villes du pays. Dans mon bureau, il y a des diplômés et ceux qui connaissent bien le football national. Il y a aussi d’anciens joueurs emblématiques comme Lakhdar Belloumi et Tadj Bensaoula. Aussi, j’ai choisi les membres de mon bureau des quatre coins du pays. C’est la meilleure façon pour créer un équilibre régionaliste. ». Dira-t-il.

Le président de l’ESS donne plus d’explications comment il va protéger l’EN des coulisses. «Mon premier objectif, est d’intégrer l’Algérie dans les instances internationales, notamment à la CAF. Si on gagne une place seulement au bureau exécutif de l’instance continentale, cela va nous permettre d’avorter tous les plans qui vise l’Algérie».

Serrar parle du sélectionneur national Djamel Belmadi. «Belmadi est un phénomène. Ce qu’il a fait avec la sélection nationale en est la preuve. Si je serai président de la FAF, ma relation avec sera fraternelle. On s’échangera les idées pour l’intérêt de la sélection nationale ». A-t-il conclut.