Présidence de la FAF : Walid Sadi, candidat unique, dévoile ses objectifs

Candidat unique pour la présidence de la fédération algérienne de football, Walid Sadi dévoile ses objectifs. L’ancien bras droit de Mohamed Raouraoua à la FAF se dit ambitieux de servir le football algérien.

La commission électorale de la FAF prépare l’assemblée générale élective, prévue le 21 septembre prochain. Mais comme les dossiers de Meziane Ighil et Abdelkrim Medouar ont été rejetés, l’AG élective se déroulera finalement avec un candidat unique.

Walid Sadi, puisque c’est de lui qu’il s’agit, aura la voie libre pour succéder à Djahid Zefizef au siège de Dely Brahim. L’ancien bras droit de Mohamed Raouraoua brise enfin le silence. En effet, dévoile ses objectifs à travers des publications sur son compte Twitter officiel.

Walid Sadi très ambitieux pour sauver le football algérien

Walid Sadi affirme qu’il ne s’agit pas d’un programme électoral, mais juste des objectifs, dans la mesure où il va compléter le mandat olympique 2021-2025. Il a pour ambition de sauver le football algérien, qui se dirige droit vers la dérive.

« Je suis soulagé après que la commission électorale à la FAF a accepté mon dossier de candidature. Prêt à assumer mes responsabilités. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont fait confiance ». A-t-il écrit d’emblée.

Et d’ajouter : « On va rencontrer les actifs dans le football professionnel et amateur afin de déceler les différents problèmes pour, ensuite, faire en sorte de les résoudre. On fera appel aux experts pour étudier la situation financière de la FAF et essayer de trouver les ressources financières pour faire face à des éventuelles crises ».

« Ma main sera tendue à tout le monde, sans exception. Je ferai de mon mieux pour lutter contre la corruption, la médiocrité et la marginalisation ». A-t-il indiqué.

La réhabilitation du CTN de Sidi Moussa est aussi une priorité pour Sadi. « L’une de mes priorités, c’est la réhabilitation du CTN de Sidi Moussa. La sélection nationale doit être mise dans les meilleures conditions possibles en prévision des prochains importants rendez-vous ».

Le candidat unique pour la présidence de la FAF donne aussi une grande importance à la DTN de la FAF. « Un grand remaniement s’impose au sein de la direction technique nationale. On va engager des personnes compétentes pour chapeauter les sélections des différentes catégories ».