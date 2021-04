Présidence de la FAF : Qui pour succéder à Zetchi ?

Le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, ne postulera pas pour un nouveau mandat à la tête de cette instance, l’information a été confirmée hier par le Coach Djamel Belmadi.

Comme nous vous l’avions annoncé, le président Zetchi ne sera plus à la tête de la FAF lors du prochain mandat olympique (2021-2024), il ne briguera pas un second mandat à la tête de la Fédération algérienne de football, cette décision a été annoncée vendredi soir par le concerné lui-même aux membres de son bureau fédéral, lors d’une réunion d’urgence tenue en visioconférence.

Cette décision prise Kheirredine Zetchi, de ne pas briguer un nouveau mandat, laisse place à plusieurs suppositions pour prendre sa place, plusieurs personnes se sont portés candidats à ce poste et plusieurs noms sont sortis du chapeau ces derniers jours, la guerre froide a déjà commencé entre certains d’entre eux.

Walid Sadi, premier candidat

28 janvier dernier, le membre de l’ancien bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, a annoncé sa candidature pour la présidence de cette instance.

Le membre actuelle du conseil d’administration de l’ES Sétif , a assuré qu’il mesure et réalise la difficulté de la situation et l’ampleur des responsabilités, tout en étant confiant que son programme aura un grand soutien du fait qu’il vise à préserver les acquis et les exploits réalisés par le sélectionneur national, Djamel Belmadi et ses poulains.

Quelques jours après cette annoncé de candidature, une guerre des déclarations s’est éclatée entre Zetch et Walid Sadi, en effet ce dernier a accusé le bureau fédéral actuel, de vouloir introduire des amendements des statuts de la fédération de football avant le prochain scrutin.

Le candidat a appelé le Ministre de la Jeunesse et des Sports à intervenir pour arrêter le processus de réformes des lois que veut entreprendre la FAF à la veille de son assemblée générale élective.

Néanmoins, le candidat annoncé à la présidence de la FAF a également affirmé qu’il dévoilerait “ultérieurement” son programme détaillé et les noms des personnes qui s’engageront à ses côtés pour concrétiser les défis et objectifs fixés.

Mahfoud Kerbadj dans la course

Le même jour, l’ancien président de la Ligue de football professionnel (LFP) Mahfoud Kerbadj, a annoncé pour sa part, sa candidature pour le poste de président de la Fédération algérienne (FAF)

L’annonce faite par l’ancien patron de l’instance dirigeante de la compétition (2011-2018), intervient quelques heures après celle de l’ancien membre du Bureau fédéral Walid Sadi, sous l’ère de l’ancien président de la FAF Mohamed Raouraoua.

Mahfoud Kerbadj, a promis le jour de l’annonce de sa candidature de remédier à la mauvaise passe en matière de gestion, que traverse le football algérien, affirmant dans ce sillage que son objectif aussi est de préserver la dynamique de l’équipe nationale sous la houlette du sélectionneur Djamel Belmadi.

Antar Yahia entre en jeu

Le directeur sportif de l’USM Alger, Antar Yahia, également annoncé sa candidature pour la présidence de la Fédération algérienne de football (FAF).

En effet, le héros d’Omdourman, s’est montré déterminé à candidater, ” j’ai toujours affiché mon intention de briguer le prochain mandat à la tête de la Fédération”, a déclaré l’ancien défenseur des Verts.

Actuel directeur sportif de l’USMAlger, le travail accompli par Antar Yahia divise les supporteurs usmimistes entre partisans et opposants de son départ de club, ceux qui sont contre le limogeage de l’ancien capitaine de la sélection nationale, ils reconnaissent qu’il avait tort dans certains choix, mais affirment que ce n’est pas le moment de se séparer de lui, estimant qu’il valait mieux le maintenir afin de garder une certaine instabilité au sein de la direction du club.

Tandis que d’autres ont bien accueilli la nouvelle car, selon eux, Yahia Anthar a une grande part de responsabilité dans le début de saison catastrophique de la formation de Soustara en lui reprochant plusieurs mauvais choix qu’il a fait, entre autres l’entraîneur Ciccolini, la libération des cadres ou encore le recrutement des joueurs franco-algériens qui n’ont rien apporté à l’USMA.

Djamel Belmadi s’est mêlé, Tebboune dit “NON”

Le sélectionneur national Djamel Belmadi s’est mêlé ces derniers jours au débat sur les futures élections de la FAF, prévues le 15 avril prochain.

Selon nous sources, Djamel Belmadi a été officiellement reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune afin de discuter l’avenir de ce dernier sur la tête de la barre technique de l’équipe nationale, mais surtout évoqué le poste de président de la Fédération algérienne (FAF).

Djamel Belmadi aurait demandé le maintien de Kheridinne Zetchi dans son poste, jusqu’à la fin de l’année 2021, le temps que les éliminatoires de la Coupe du monde prennent fin, néanmoins le Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, a répondu ” NON”, sous prétexte que “l’Algérie a besoin de nouvelles têtes qui ne seront pas issues de la bande”îssaba”.

Hier, Belmadi et ses joueurs ont rendu un vibrant hommage au président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi.

Lors de la conférence de presse après le match, Djamel Belmadi a déclaré, “Nous avons donc tenu à rendre hommage Zetchi, car le succès de l’EN n’est pas uniquement l’œuvre des joueurs et des entraîneurs, mais aussi celui du président”.

« J’ai apprécié chez M.Zetchi le fait qu’il ait tenu ses engagements qui nous ont permis de gagner une CAN. Il a le même mérite que les joueurs et le staff sur la progression de cette équipe. J’ai fait face à une personne qui a tenu ses promesses lors de notre première réunion en août 2018, cet Homme mérite de sortir avec les honneurs », a-t-il conclu.

Rendez-vous le 15 avril

Ainsi, Zetchi devrait annoncer son retrait officiel le 5 avril prochain, à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire de l’instance (AGO), alors que l’Assemblée générale élective (AGE) a été fixée au 15 du même mois, à Alger.

Lors de l’AGO, il sera procédé à la présentation des bilans moral et financier du précédent mandat ainsi que le cycle olympique 2017-2021, et l’installation des commissions de candidatures, de recours, et de passation de consignes.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a convié la Fédération algérienne de football (FAF), à une réunion de travail mardi au siège du département ministériel, en présence de juristes de l’instance, pour l’examen des projets de mise en conformité des statuts et du code électoral de la FAF.

À noter que des noms de Mohamed El Morro président du conseil d’administration de la SSPA/ASM Oran, Mohamed Mechrara l’ex-président de la LFP , et Abderaouf Bernaoui l’ancien ministre du gouvernement “Bouteflika” d’Abderaouf Bernaoui sont également évoqués pour succéder à kherdinne Zetchi.