Présidence de la FAF : Meziane Ighil ne lâche pas prise

Meziane Ighil n’a toujours pas digéré le rejet de son dossier de candidature pour le président de la fédération algérienne de football. Il a porté plainte contre la mission électorale de la FAF au TAS algérien. Une première audience aura lieu demain.

En plus de Walid Said et Abdelkrim Medouar, Meziane Ighil s’est porté candidat à la présidence de la fédération algérienne de football. Tout comme Medouar, son dossier de candidature a été rejeté par la commission électorale de la FAF. Il a fait recours, mais il n’a pas été retenu. La commission électorale a donné comme motif ; mandatement non règlementaire et sanction sportive levée.

Mais l’ancien sélectionneur national a contesté la décision de la commission électorale. En effet, il ne lâche pas prise puisqu’il a saisi le TAS algérien afin de recouvrir ses droits, rapporte notre confrère Samir Lamari.

Selon la même source, une première audience est prévue demain et l’avocat du concerné réclame le report de l’assemblée générale élective de la FAF. Reste à savoir maintenant si Meziane Ighil aura gain de cause de la part du TAS algérien. Dans ce cas, il sera le concurrent direct de Walid Sadi pour succéder à Djahid Zefizef à la tête de la FAF.

L’AG élective de la FAF délocalisée au CTN de Sidi Moussa

Prévue initialement à l’hôtel Mercure, l’assemblée générale élective de la FAF a été délocalisée au centre technique national de Sidi Moussa, a annoncé la FAF sur son site officiel.

« La Fédération algérienne de football (FAF) tient à informer que les travaux de l’Assemblée générale élective (AGE) auront lieu finalement au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa à partir de 10h ». A écrit la FAF sur son site officiel.

Les médias souhaitant couvrir ces travaux sont invités à transmettre les demandes d’accréditation pour leurs représentants à l’adresse électronique fafdz.accreditation@gmail.com et ce, avant le mardi 19 septembre 2023 à 16h.