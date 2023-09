Présidence de la FAF : Meziane Ighil débouté par le TAS algérien

Après le rejet de son dossier de candidature pour la présidence de la FAF et son recours, Meziane Ighil a porté plainte contre la commission électorale de la FAF au TAS algérien. Mais il a été finalement débouté par cette structure. Walid Sadi sera donc le candidat unique pour la succession de Djahid Zfizef.

En plus de Walid Said et Abdelkrim Medouar, Meziane Ighil s’est porté candidat à la présidence de la fédération algérienne de football. Tout comme Medouar, son dossier de candidature a été rejeté par la commission électorale de la FAF. Il a fait recours, mais il n’a pas été retenu. La commission électorale a donné comme motif ; mandatement non règlementaire et sanction sportive levée.

Mais l’ancien sélectionneur national n’a pas lâché prise. En effet, il a porté plainte contre la commission électorale au TAS algérien. Comme prévu, ce dernier a convoqué les avocats d’Ighil et des représentants de la FAF pour une audience hier. Après les avoir entendus, il a prononcé au verdict. Selon plusieurs médias algériens, le TAS algérien a soutenu la décision de la commission électorale.

Ighil va-t-il saisir le TAS de Lausanne ?

Maintenant que le TAS algérien a officiellement débouté Meziane Ighil, reste à savoir si ce dernier va saisir le TAS de Lausanne pour recouvrir ses droits. Mais cette démarche reste loin d’être envisageable, à 48 heures seulement de l’assemblée générale élective de la FAF.

Ainsi, et jusqu’au moment où nous mettons sous presse, l’AG élective se déroulera avec un candidat unique, en l’occurrence Walid Sadi. Ce dernier a la voie libre pour succéder à Djahid Zefizef à la présidence de la fédération algérienne de football.

A rappeler que l’AG élective de la FAF aura lieu jeudi le 21 septembre. Il devait se dérouler à l’hôtel Mercure, mais elle a été finalement délocalisée au centre technique national de Sidi Moussa.