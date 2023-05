Présidence de la FAF : les graves accusations de Hafid Derradji

L’élimination de la sélection nationale U17 de la Coupe du Monde a fait réagir le célèbre commentateur algérien de beIN Sports Hafid Derradji. Ce dernier, a fait de graves accusations sur les réseaux sociaux.

La sélection nationale U17 a été éliminée du ¼ de finale de la CAN qui se déroule en Algérie. En effet, elle s’est inclinée face au Maroc sur un score sans appel de trois buts à zéro au stade Hamlaoui, à Constantine. Pis encore, sa sortie précoce de la compétition continentale l’a officiellement éliminée de la Coupe du Monde U17.

A LIRE AUSSI : Hafid Derradji s’offre une distinction personnelle au niveau arabe

Une nouvelle désillusion du football algérien qui a fait réagir Hafid Derradji. Ce dernier, a fait de graves accusations.

« Celui qui a imposé le président de la FAF assume tous les échecs »

En effet, et dans une publication sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, le célèbre commentateur algérien de beIN Sports a descendu en flammes celui qui a imposé l’actuel président de la fédération algérienne de football.

« Celui qui s’est immiscé dans l’assemblée générale élective de la FAF pour imposer son favori, sans prendre en considération la situation du football algérien et le besoin du changement, assume une grande part de responsabilité des échecs suivant :

Elimination du premier tour de la CAN-2021 au Cameroun.

Elimination de la Coupe du Monde Qatar-2022.

Elimination de l’EN U23 de la CAN-2023 et des JO-2024.

Elimination de l’EN U20 de la CAN.

Elimination de l’EN U18 du premier tour des JM.

Elimination de l’EN U17 du ¼ de finale de la CAN et de la CM U17. ». A-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Je ne pense pas que le football algérien a déjà touché le fond en l’espace d’un an et demi. Cela nécessite une révolution sportive dans toutes les disciplines et sur tous les niveaux ». De graves accusations, faut-il le dire. Reste à savoir maintenant de quelle personne parle Derradji.

A LIRE AUSSI: Organisation de la CAN 2025 : Derradji pessimiste, Aboud le rappelle à l’ordre