Présidence de la FAF : 2 gros candidats se lancent dans la course

La succession à Charaf-Eddine Amara pour la présidence de la FAF va finalement se disputer entre deux personnes. Seuls Djahid Zefizef et Abdelhakim Serrar se sont portés candidats pour l’assemblée générale élective du 7 juillet prochain. Reste à savoir qui d’entre eux s’installera sur le siège de la structure de Dely Brahim pour le reste du mandat 2021-2025.

La succession à Charaf-Eddine Amara a été lancée depuis le 16 juin dernier. Tous les prétendants travaillaient dans les coulisses mais surtout dans une discrétion totale. Finalement, deux personnes seulement se sont portées candidates pour la prochaine AG élective. Comme il fallait s’y attendre, il s’agit de Djahid Zefizef et Abdelhakim Serrar.

En effet, c’est quelques heures seulement avant la fin de la date butoir du dépôt des dossiers de candidature que Zefizef et Serrar sont passés à l’action. Hier en début de soirée, vers 19h20, Djahid Zefizef s’est manifesté du côté du siège de Dely Brahim. Muni de son dossier de candidature, le manager général de la FAF a été accompagné de plusieurs figures connues sur la scène footballistique nationale. On cite, entre autres, l’ex DG de l’ESS Azzedine Arab (mandaté par l’O Médéa, ndlr), le président de la ligue régionale d’Oum El-Bouaghi Mohamed Ghouti ou encore le dirigeant de l’AS Ain M’lila Houssem-Eddine Harkat. Mohamed Maouche et Hakim Medane feront partie du bureau fédéral du candidat en question.

Il était 19h50 lorsque l’autre prétendant Abdelhakim Serrar a marqué sa présence au siège de la première instance du football national. Mais contrairement à Zefizef, il était accompagné juste de son chauffeur. Selon les informations qui nous sont parvenues, le bureau de l’actuel président de l’ESS est composé de plusieurs anciens joueurs. On cite notamment les deux joueurs emblématiques Lakhdar Belloumi et Tadj Bensaoula.

Les deux candidats affichent leur ambition

Après avoir déposé leur dossier de candidature, les deux prétendants ont accordé des déclarations aux médias. Ils affichent d’ores et déjà leurs ambitions à la tête de la FAF.

«Je me suis officiellement porté candidat pour la présidence de la FAF. Je viens de déposer mon dossier de candidature. Mon programme consiste à développer le football algérien. Mon bureau est composé de jeunes personnes et j’espère réussir dans ma mission si je suis élu président». Dira Djahid Zefizef.

«Le retrait de Mohamed Raouraoua m’a incité à déposer mon dossier de candidature. Avoir un joueur emblématique comme Belloumi dans mon bureau est une fierté. Mon objectif est de mettre mon expérience au service du football national. Concernant la sélection nationale A, Belmadi est le mieux placé pour gérer le volet technique». S’exprime Serrar.

L’assemblée générale élective de la FAF aura lieu le 7 juillet prochain. Reste à savoir qui de Zefizef ou Serrar sera élu nouveau président. Il succèdera à Charaf-Eddine Amara pour le reste du mandat 2021-2025.