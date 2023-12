Présentée par 10 pays dont l’Algérie, la gravure sur métaux reconnue par l’UNESCO

La pratique ancestrale de la gravure sur des métaux, tels que l’or, l’argent et le cuivre, fait l’objet d’une inscription au patrimoine immatériel de l’Unesco. Il s’agit de ce qui ressort d’un communiqué de l’UNESCO, réunit lors de sa 18 e session du comité intergouvernemental.

En effet, lors de cette 18ᵉ session, les candidatures pour inscription de 55 éléments portés par 72 pays, seront examinés, en ce mois de décembre à Kasane à Botswana.

🔴 FLASH INFO Nouvelle inscription sur la Liste du #PatrimoineImmatériel : Les arts, savoir-faire et pratiques associés à la gravure sur métaux (or, argent et cuivre). Félicitations 🇮🇶, 🇩🇿, 🇪🇬, 🇲🇷, 🇲🇦, 🇵🇸, 🇸🇦, 🇸🇩, 🇹🇳, 🇾🇪 !https://t.co/MnNjFgH9lC #PatrimoineVivant pic.twitter.com/3qnNV2mZzi — UNESCO en français (@UNESCO_fr) December 5, 2023

La gravure sur métaux intègre la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO

L’Algérie a précédemment déposé un dossier pour l’inscription de « la gravure sur métaux : art, savoir-faire et pratiques » pour inscription à la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO, conjointement avec neuf autres pays, à savoir : l’Irak, le Maroc, la Tunisie, le Yémen, le Soudan, l’Arabie Saoudite, l’Égypte, la Palestine et la Mauritanie.

Par ailleurs, l’annonce de cette inscription a été faite officiellement, dans un communiqué, publié en date du 5 décembre 2023. Cette pratique ancestrale est partagée par plusieurs pays du monde arabe. Et diffère d’une communauté à une autre. La gravure sur métaux consiste à façonner des symboles, des mots et des motifs sur des objets décoratifs en métaux tels que l’or, le cuivre et l’argent.

Par ailleurs, pour ce faire, l’artisan fait, souvent, appel à outils traditionnel pour graver manuellement l’objet en question. On distingue de type de gravure. Notamment, les gravures en relief et en creux. Ce savoir-faire se transmet de génération en génération et en famille, par l’observation et la pratique dans des ateliers spécialisés ou des centres de formation. La promotion de cette pratique séculaire, sur les réseaux sociaux, contribue à la transmission des connaissances associées. Rappelons, la pratique de la gravure sur métaux et l’utilisation des objets gravés font partie de l’identité géographique et le patrimoine culturel de chaque pays.

