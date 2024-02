Présenté en première, le film algérien sur Frantz Fanon en compétition à la 74e Berlinale

La 74ᵉ édition du festival du film de Berlin a démarré jeudi soir. À l’instar de Cannes et de Venise, la Berlinale représente un des plus anciens et importants festivals compétitifs dans le monde. Dynamique, cosmopolite et multiservice, cet événement représente un intérêt particulier pour la production cinématographique dans les quatre coins du monde.

L’Allemagne a donné le coup d’envoi de la 74ᵉ festival, jeudi dernier, et se déroulera jusqu’au 25 février prochain. Une occasion pour récompenser les meilleures productions qui remporteront les Ours d’or et d’argent.

Festival du film de Berlin 2024 : réalisé par Abdenour Zahzah, le long métrage sur Frantz Fanon dans la sélection officielle

Paillettes, tapis rouges et célébrités, la cérémonie d’ouverture de ce festival a été marquée par la projection en première mondiale du film du réalisateur algérien Abdenour Zahzah, dédié au psychiatre pionnier Frantz Fanon qui a beaucoup fait pour libérer les « malades » de la prison de l’asile.

Baptisé « Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique Blida-Joinville, au temps où le docteur Frantz Fanon était chef de la cinquième division entre 1953 et 1956 », ce long-métrage a été sélectionné pour concourir à l’un des prix de ce festival, notamment dans la catégorie « Forum » de la 74ᵉ Berlinale.

Dans ce film documentaire, le réalisateur relate les inégalités et les injustices, ouvertement commises entre 1953 et 1956 par la France coloniale, notamment par le personnel soignant de l’hôpital psychiatrique Blida-Joinville, à l’encontre des malades internés.

Par ailleurs, un tel traitement discriminatoire va conduire Frantz Fanon à embrasser la cause nationale et rejoindre le combat pour l’indépendance de l’Algérie. Dans ce film de 90 minutes, on distingue un casting remarquable de comédiens algériens et étrangers, dont la talentueuse Chahrazad Kracheni, et l’acteur français d’origine haïtienne, Alexandre Desane, qui incarne le personnage de Frantz Fanon.

