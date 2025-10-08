Présente au front row cinq étoiles du défilé CHANEL, Imane Khelif rayonne à Paris

La championne algérienne Imane Khelif a littéralement ébloui la scène parisienne lors de la Fashion Week (du 29 septembre au 7 octobre 2025), où elle a marqué les esprits en marge du très attendu défilé Chanel, événement phare de cette édition.

Loin des rings de boxe mais toujours au centre de l’attention, elle s’est imposée comme l’une des personnalités les plus remarquées du front row, affirmant une fois de plus son ascension fulgurante dans l’univers de la mode.

Présente au Grand Palais le 6 octobre, Imane Khelif a assisté au premier défilé du nouveau directeur artistique de Chanel, Matthieu Blazy, une collection saluée par la presse comme un tournant audacieux pour la maison.

Elle figurait parmi un parterre de célébrités internationales, à l’instar de Pedro Pascal, Margot Robbie, Penélope Cruz, Tilda Swinton, ou encore Nicole Kidman, preuve s’il en fallait de son entrée dans la sphère très sélecte des icônes mondiales du style.

Déjà repérée à la Fashion Week de Milan en septembre dernier, Khelif s’est cette fois illustrée dans une tenue blanche minimaliste sublimée par des touches noires élégantes — un clin d’œil au fameux contraste noir et blanc si cher à Gabrielle Chanel.

Imane Khelif, une présence remarquée et engagée

Captée par les objectifs dans les allées du défilé, elle a incarné une féminité affirmée, tout en conservant cette aura de puissance qui l’a rendue célèbre sur les rings. Assise aux côtés de la chanteuse coréenne Jennie (Blackpink), ambassadrice globale de la maison, Khelif s’est parfaitement fondue dans l’univers du luxe parisien.

Outre sa participation au défilé, Imane Khelif a été conviée à des séances photo privées pour la maison Chanel, dans lesquelles elle incarne avec audace ce dialogue entre force et délicatesse que Matthieu Blazy a voulu inscrire au cœur de sa collection printemps-été 2026.

Dans une mise en scène futuriste imaginée sous la verrière du Grand Palais, elle a su imposer une silhouette qui rompt avec les stéréotypes : une femme à la fois athlète, muse, entrepreneure et militante.

Preuve de sa volonté d’étendre son influence au-delà du sport, Khelif a profité de l’événement pour dévoiler un projet personnel ambitieux : le lancement de sa propre marque de cosmétiques de luxe, BELINCO.

Sur ses réseaux sociaux, elle a présenté la marque comme « l’expression de sa personnalité » et une nouvelle étape dans son parcours, ajoutant : « Belinco est la marque qui m’exprimera, c’est une marque de luxe et elle ira loin. »

Ce positionnement audacieux confirme qu’Imane Khelif entend désormais jouer un rôle majeur dans l’industrie de la beauté, tout en conservant les valeurs de détermination et d’élégance qui font sa signature.