Présentation de plateformes « proches de leurs clients » pour vous aider à gagner de l’argent grâce aux cryptomonnaies en France ou en Europe

Note : Veuillez noter que la manière dont nous décrivons les plateformes que nous allons vous présenter reflète notre expérience et uniquement cela. Nous ne vous recommandons aucune de ces plateformes et vous invitons à vous faire votre propre idée sur celles-ci. L’expérience que nous avons eue peut-être différente de la vôtre. Nous vous remercions.

1-La société Bitcoin Loophole

Dans cet article notre objectif est de vous présenter des plateformes crypto idéales si vous vivez en France ou en Europe, plus spécifiquement dans un pays francophone, ou si vous êtes francophone vous-même. Parmi les plateformes que nous vous présentons, Bitcoin Loophole est la seule qui ne soit pas basée en France, mais nous l’avons quand-même appréciée car il s’agit d’une entreprise proche de ses clients avec des équipes francophones qui s’expriment parfaitement en français et qui sont même souvent français ou européens eux-mêmes.

Quand on commence à investir dans les cryptomonnaies et même plus tard lorsque l’on a de l’expérience, il s’agit d’un monde difficile à appréhender car c’est un univers très novateur et complexe. Il est donc agréable d’avoir certains repères. En utilisant une plateforme étrangère, certaines personnes peuvent être davantage déboussolés, mais ce n’est pas le cas sur Bitcoin Loophole.

Bitcoin Loophole est facile d’utilisation et vous recevez une véritable assistance. Vous devez vous inscrire sur le site en entrant votre nom, prénom, numéro de téléphone et adresse e-mail. Vous êtes ensuite directement mis en relation avec un professionnel certifié dans votre pays et donc francophone si vous êtes résident en France. Ce professionnel vous permet d’accéder à un environnement de trading et à différentes ressources comme des indices ou des ebooks sur la finance.

Après vous être inscrit sur la plateforme, vous recevez rapidement un appel du professionnel qui répondra à toutes vos questions et mettra des outils de trading de pointe à votre disposition. Vous pouvez trouver une évaluation plus complète de la plateforme dans la revue Bitcoin Loophole, produite par Eclac.

2 -La plateforme française Coinhouse

Ce que nous apprécions d’abord sur Coinhouse, c’est qu’il s’agit d’une structure moyenne, de taille raisonnable, mais dont les comptes sont gérés sainement. Pour ce qui nous concerne, nous avons pleinement confiance en Coinhouse, à l’heure où plusieurs entreprises du monde de la crypto annoncent des suppressions d’emplois massives suite aux difficultés que connaissent le marché de la crypto et les marchés financiers en général. Des difficultés économiques pourraient engendrer des faillites d’entreprises, mais nous ne pensons pas que cela puisse toucher Coinhouse.

Les personnes qui travaillent pour Coinhouse sont passionnées par la technologie blockchain. Nous connaissons la philosophie de l’entreprise, qui n’est pas le genre de plateforme qui cherche à vous piller tout votre argent. Les membres de Coinhouse savent que si vous gagnez de l’argent sur leur plateforme, vous continuerez à investir. Coinhouse sera alors gagnant car les sommes d’argent présentes sur la plateforme seront chaque jours plus hautes et plus stables, avec une clientèle de plus en plus qualitative. Pour toutes ces raisons, l’équipe de Coinhouse fait tout pour vous assister au mieux.

Vous êtes peut-être de nationalité française, suisse ou belge, ou peut-être que vous êtes résident dans ces pays. Dans ce cas, il est pertinent d’utiliser une plateforme basée en France. Par exemple, si vous ne parlez pas très bien anglais, cela sera beaucoup plus pratique, car vous recevrez une assistance en français facilement. D’autres plateformes offrent une assistance en français, mais il s’agit parfois de personnes utilisant un traducteur.

Coinhouse est aussi une entreprise qui vous aidera pour le trading même si vous n’êtes pas un expert. Il existe plus de 19 000 projets de cryptomonnaies dans le monde de la blockchain. Il est très compliqué de savoir dans quoi investir si on n’a jamais investi auparavant et si on n’a pas les connaissances. Parmi les projets crypto qui existent, certains sont de véritables pépites mais beaucoup sont des arnaques. Après l’effondrement de TERRA/LUNA en mai et la forte chute des marchés en juin 2022, de plus en plus de personnes sont inquiètes. Beaucoup de projets bancals pourraient disparaitre dans le bear market. Certains projets ont été créer simplement pour spéculer ou ont des fondations qui ne tiendront pas. Si vous n’êtes pas un utilisateur averti, il est possible que vous ne puissiez pas récupérer ce que vous avez investi.

Pour pallier à ce problème, Coinhouse fait une partie du travail pour vous. L’entreprise vous propose uniquement une sélection de 50 cryptomonnaies dont leurs experts ont estimé qu’elles étaient prometteuses. Nous pensons que Coinhouse est une entreprise digne de confiance et qu’il est moins risqué de leur faire confiance que de faire confiance à beaucoup de projets. Coinhouse est une entreprise proche de vous et vous pouvez même les contacter directement grâce au numéro de téléphone présent sur leur site web.

L’entreprise française Just Mining

Just Mining est également une société que l’on peut qualifier de « proche de ses clients ». En réalité, on peut même dire que Just Mining est une communauté, notamment grâce à son fondateur le jeune influenceur français Owen Simonin, aussi connu par son pseudonyme « Hasheur » qui est le nom de sa chaine YouTube. Sur sa chaîne, il partage avec la communauté crypto francophone des vidéos d’analyses très pertinentes et intéressantes. Il est l’un des influenceurs crypto francophones les plus connus. Son entreprise Just Mining, lancée en 2017, a été fondée avec l’objectif de promouvoir et d’éduquer les francophones sur les thèmes liées à blockchain.

Malgré sa taille modeste par rapport aux géants de la crypto, la société a des clients dans plus de 100 pays, travaille avec des acteurs prestigieux et est une entreprise importante dans la niche des investissement annexes liées à la blockchain.

Il y a trois grands types d’investissements sur Just Mining : les masternodes, le staking, et le minage.