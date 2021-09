Présence des journalistes au match BFA – ALG :la FAF répond au Maroc

La Fédération Algérienne de Football a pris la parole ce samedi 04 septembre 2021 concernant le match qui opposera notre pays au Burkina Faso à Marrakech.

En effet, à moins de deux jours de la rencontre de l’équipe nationale avec son homologue burkinabé à Marrakech, des questions se posent quant à la possibilité que la Fédération marocaine de football recoure refuse aux journalistes algériens de couvrir le match prévu lundi prochain.

Par ailleurs, les médias s’attendent à ce que le Maroc ait recours à ces pratiques après la décision de l’Algérie de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc le 24 août dernier.

De son côté, un responsable des médias au niveau de la FAF, Saleh Bey Aboud, a écarté cette hypothèse, expliquant que le pouvoir de prendre de telles décisions appartient à la CAF et à la FIFA, et non à la Fédération marocaine de football.

Belmadi se dit en confiance

En effet, sur la question du match des verts contre le Burkina Faso, qui aura lieu au Maroc le 06 septembre prochain, Belmadi s’est montré rassurant, et même confiant. Malgré la rupture des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Royaume Marocain, Belmadi a assuré qu’il n’est pas du tout inquiet en ce qui concerne la prochaine rencontre des verts.

Lors de sa conférence de presse, Belmadi a tenu à montrer le côté positif du prochain déplacement de l’équipe nationale au Maroc. « On jouera à Marrakech, et il est prévu qu’on y soit très bien accueillis. Le voyage durera seulement une heure. Cela est une chose magnifique pour nous, car cela ne va pas nous impacter physiquement, et va nous permettre de récupérer très rapidement ».

« Jouer au Maroc sera-t-il un problème ? » questionne Belmadi, « normalement cela ne l’est pas », répond-il. En tout cas, le sélectionneur national est très confiant : « On y va sans la moindre crainte », a-t-il déclaré.