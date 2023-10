Présence de punaises de lit en Algérie : le ministre de la Santé répond aux rumeurs

#Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a s’est prononcé aujourd’hui sur la présence de punaises de lit en Algérie. Ces insectes nuisibles ayant envahi la France ces dernières semaines peuvent voyager à travers les meubles et textiles des différents moyens de transport (bus, train, avion…).

Les liaisons maritimes et aériennes entre l’Algérie et la France étant fréquentes, le risque de propagation avait alerté une partie de la population. Ce mardi, le ministre de la Santé est sorti du silence et a apporté plus de détails concernant la situation en Algérie et les mesures préventives prises pour limiter les dégâts.

Les punaises de lit inexistantes en Algérie pour le moment

Interrogé par des journalistes au sujet de la propagation de punaises de lit, Abdelhak Saihi a donné une réponse sans équivoque. Le premier responsable du secteur sanitaire a affirmé que la présence du nuisible tant redouté n’avait pas été signalée jusqu’ici. Il n’y aurait pas encore de preuves concluantes de la présence de punaises de lit en Algérie, explique la même source.

Cependant, le ministre a également voulu rassurer la population en affirmant qu’il n’y avait pas lieu de paniquer. Selon lui, les autorités de santé algériennes sont prêtes à faire face à toute urgence liée à ce problème.

Ce dernier a souligné que des agents de contrôle ont été déployés dans tous les postes frontaliers, les ports et les aéroports du pays afin de prévenir la propagation potentielle de ces parasites. Cette mesure vise à garantir la sécurité sanitaire de la population algérienne.

L’hygiène et l’ensoleillement, la solution contre les punaises de lit ?

Abordant l’histoire de cette maladie, le ministre Saïhi a rappelé que les punaises de lit étaient un problème en France dans les années 1940 et que leur propagation était souvent liée à des problèmes d’hygiène. Il a souligné que l’Algérie, avec son climat ensoleillé, avait des avantages naturels pour lutter contre de tels parasites.

M. Saïhi a souligné que la propreté joue un rôle crucial dans la prévention de la propagation de ces parasites. Il a déclaré que les familles algériennes sont généralement attentives à l’hygiène et que la lumière du soleil peut contribuer à éliminer ces insectes.