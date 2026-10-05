Prescription des médicaments : le ministre de la Santé annonce de nouvelles règles

Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudène, a dévoilé deux projets de décrets exécutifs, approuvés par le Conseil des ministres.

Le premier concerne la fixation des conditions et des modalités de prescription des produits pharmaceutiques, tandis que le second définit les caractéristiques techniques des compléments alimentaires destinés à la médecine humaine, en consacrant leur dispensation exclusive par le pharmacien.

Parallèlement, ses services s’attellent à l’élaboration, au développement et à la mise à jour continue de la carte sanitaire nationale.

S’exprimant lors de la deuxième édition du Congrès international de la pharmacie, qui s’ouvre aujourd’hui, le ministre de la Santé a expliqué que le projet de décret exécutif fixant les conditions et modalités de prescription des produits pharmaceutiques a été approuvé par le Conseil des ministres et se trouve actuellement au stade de finalisation de sa publication au Journal officiel.

Compléments alimentaires en Algérie : la vente en pharmacie devient obligatoire

Ce texte vise à consacrer un cadre plus clair pour organiser la prescription, la dispensation et rationaliser l’utilisation des médicaments.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que ses services, en coordination avec les secteurs et organismes concernés, ont élaboré un projet de décret exécutif définissant les caractéristiques techniques des compléments alimentaires destinés à la médecine humaine.

Également approuvé par le Conseil des ministres et en voie de publication au Journal officiel, ce texte consacre la vente exclusive de ces produits par le pharmacien.

🟢 A LIRE AUSSI : Peine de mort en Algérie : la Cour d’Alger prononce ses premières condamnations

Une mesure qui garantit d’orienter le consommateur vers une utilisation saine, renforce la sécurité et la qualité de ces produits, et limite les risques liés à leur consommation anarchique ou excessive.

Cette démarche constitue également une avancée vers l’instauration d’un cadre national moderne pour l’encadrement des compléments alimentaires, en phase avec les références et normes internationales et renforçant la protection du consommateur.

Carte sanitaire et prescription médicale : les nouvelles règles du ministère de la Santé

Dans le domaine de la planification sanitaire, Aït Messaoudène a annoncé que le ministère de la Santé œuvrera à l’établissement de la carte sanitaire nationale, à son développement et à sa mise à jour permanente.

L’objectif est de garantir l’adéquation de l’offre de soins avec les besoins réels de la population, de rapprocher les services de santé du citoyen et de renforcer l’équité régionale dans leur répartition.

🟢 A LIRE AUSSI : Mise à jour BaridiMob : Algérie Poste alerte ses clients

Selon le ministre, cette carte englobera l’ensemble des composantes du secteur de la santé, y compris le réseau des officines pharmaceutiques et des laboratoires d’analyses médicales, en tant qu’infrastructures de proximité incontournables.

Elle constituera également un outil pour orienter une répartition équitable et équilibrée des capacités sanitaires nationales — équipements médicaux et ressources humaines — en fonction des besoins réels de chaque région, contribuant ainsi à garantir la qualité des soins et à assurer l’égalité d’accès aux services de santé sur l’ensemble du territoire national.