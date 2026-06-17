Prescription des médicaments : un nouveau texte réglementaire en préparation

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement consacrée à l’examen de plusieurs dossiers à caractère sanitaire et de développement. Les travaux ont également porté sur le suivi de projets stratégiques d’envergure nationale relevant des secteurs des transports et des ressources en eau.

Santé : Un nouveau cadre réglementaire pour la prescription et la délivrance des médicaments

Selon le communiqué des services du Premier ministère, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités de prescription et de délivrance des produits pharmaceutiques à usage humain.

Ce texte réglementaire vise à accomplir plusieurs objectifs de santé publique en encadrant les pratiques pour structurer l’activité des professionnels de la santé au sein des établissements publics et privés, tout en garantissant une utilisation sûre, efficace et rationnelle des médicaments. De plus, il permettra de lutter contre les risques en modernisant les pratiques médicales face à la diversification des produits sur le marché, tout en contrant les défis liés aux substances sensibles, aux menaces de contrefaçon et aux réseaux de détournement illicite de médicaments.

🟢 À LIRE AUSSI : Transplantation d’organes : Le ministre de la Santé annonce du nouveau

Transports : Le méga-projet de ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset s’accélère

Sur le plan des infrastructures de transport, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif portant déclaration d’utilité publique pour la réalisation de la ligne ferroviaire reliant Alger à Tamanrasset. Les discussions se sont focalisées sur deux tronçons cruciaux, à savoir le tronçon El Meniaa – In Salah, déployé sur une distance de 410 kilomètres, et le tronçon In Salah – Tamanrasset, qui s’étend quant à lui sur un tracé de 676 kilomètres.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un mégaprojet stratégique dont la longueur totale dépasse les 2 400 kilomètres. Son ambition est de désenclaver les Hauts-Plateaux et les wilayas du Grand Sud en renforçant le réseau ferroviaire national, contribuant ainsi à faciliter les déplacements des citoyens et à stimuler une forte dynamique économique et de développement dans ces régions.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie refait ses routes nationales de fond en comble : voici les 6 wilayas déjà en chantier

Ressources en eau : Suivi des chantiers de Fouka et de Tin Zaouatine

Pour conclure, le gouvernement a accordé une attention particulière au suivi de l’approvisionnement en eau potable à travers le pays via deux exposés techniques, évaluant d’une part l’état d’avancement des travaux de réalisation et de raccordement de l’émissaire de la station de dessalement d’eau de mer de Fouka, un projet destiné à consolider de manière significative l’alimentation de la zone ouest de la capitale (Alger), et faisant d’autre part un point de situation concernant le projet d’approvisionnement en eau potable de la commune frontalière de Tin Zaouatine (wilaya d’In Ghezzam), acheminée directement depuis le champ de captage de Tanezrouft afin de garantir la sûreté hydrique à l’extrême Sud.

🟢 À LIRE AUSSI : Les stations de dessalement cachent un trésor industriel : ce résidu attire désormais l’attention en Algérie