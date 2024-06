Près de 7 Français sur 10 lient l’insécurité à l’immigration (Sondage)

Après la séquence chaotique sur la loi d’immigration, l’hiver dernier, les Français font face à une nouvelle polémique qui établit un lien entre l’insécurité et l’immigration à l’hexagone. Le débat a été lancé par la tête de liste aux Européennes, Valérie Hayer, qui a parlé de l’inexistence de ce lien.

De son côté, la députée Renaissance Maud Bregeon a contesté cette prise de position en déclarant aux médias français “il y a aujourd’hui en France, pas tout le temps, mais parfois, un lien entre insécurité et immigration… Il faut être aveugle pour affirmer le contraire”.

La députée du RN…. Heu Renaissance Maud Bregeon nous explique en direct sur le plateau de Cnews comment faire barrage…. Attention c'est très subtil. « Il y a aujourd’hui en France un lien entre insécurité et immigration » pic.twitter.com/ZgeMhrjizB — Wcrt L (@L_Wcrdt) May 27, 2024

Insécurité et immigration : que pensent les Français ?

Sautant sur l’occasion, plusieurs parties politiques, en France, ont pointé du doigt cette incohérence chez les Macronistes. Mais que pensent réellement les Français à propos l’existence d’un lien entre l’insécurité et l’immigration.

Un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD a révélé que 68 % des Français estiment qu’il existe un lien entre délinquance et immigration en France, tandis que 32 % des sondés rejettent cette idée. En effet, selon les résultats de ce sondage, les femmes sont légèrement plus nombreuses à répondre “Oui” à cette question (70%), contre 67 % des hommes. En revanche, les réponses négatives sont plus nombreuses chez la gent masculine contrairement aux femmes.

Les moins âgés sont ceux qui rejettent le plus le lien entre insécurité et immigration, notamment 43 % des sondés. Quant aux catégories professionnelles, les personnes inactives, dont les retraités et les chômeurs, se sentent en insécurité en présence des migrants (69 %).

Qu’en est-il de la scène politique française ?

Ce sondage s’étale, par ailleurs, sur la scène politique française. En effet, les résultats révèlent une division notable au sein de la gauche et affichent un soutien de 48 %. Dans le détail, la France insoumise montre un taux favorable relativement faible de 38%.

Par ailleurs, le parti socialiste affiche un soutien de 43 % des réponses positives, tandis que l’Europe écologique soutient l’idée avec 34 % des réponses. Les partisans de la droite affichent un taux d’acceptation de cette idée identique à la moyenne générale de 68 %.

Du côté de la droite, les chiffres de ce sondage montrent un soutien très fort de 90 % notamment 94 % pour les Républicains et 93 % pour le Rassemblement national.

🔴 68% des Français pensent qu'il existe un lien entre insécurité et immigration. Les chiffres officiels le confirment. Et pourtant, la Macronie refuse toujours de voir la réalité en face. Quand à l'extrême gauche et la France insoumise, elles sont définitivement irrécupérables. pic.twitter.com/jj2WP7WGiy — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) June 2, 2024

À LIRE AUSSI :

>> France: un parti de droite appelle l’Algérie à reprendre ses “criminels” et “délinquants”

>> “On va plutôt leur rendre les Algériens clandestins”, Marion Maréchal