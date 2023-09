Près de 25 000 dollars saisies sur un ressortissant chinois à l’aéroport d’Alger

Un ressortissant chinois résidant à Alger a été appréhendé par la police des frontières à l’aéroport international Houari Boumediene pour trafic présumé de devises fortes.

L’individu, en possession d’une somme estimée à 17 000 dollars américains et 39 700 yens chinois, s’apprêtait à retourner dans son pays après avoir terminé son travail à Jijel.

Il a été renvoyé pour enquête à l’aéroport, et la somme d’argent a été saisie. L’accusé a comparu devant le juge correctionnel du tribunal de Dar El Beida pour violation des lois et règlements relatifs aux mouvements de capitaux vers et depuis l’étranger.

Il a admis qu’il n’était pas au courant des procédures bancaires et que l’argent en sa possession représentait son salaire mensuel de marin au port où il travaillait.

La défense a plaidé en faveur de circonstances atténuantes, arguant du manque d’intention criminelle de l’accusé. Le ministère public a requis une peine d’un an de prison assortie d’une amende en proportion de la violation commise. Le dossier est actuellement en cours de traitement par la justice.

Une autre saisie à quelques semaines d’intervalle

Les agents de la police aux frontières (PAF) à l’aéroport Houari Boumediene à Alger avaient également saisi, quelques semaines auparavant, une importante somme en devise détenue par une femme dans la quarantaine.

La passagère tentait de transporter clandestinement près de 50 000 euros, soigneusement dissimulés. En effet, 40 500 euros étaient cachés dans ses vêtements, tandis que plus de 7 000 euros se trouvaient dans son sac à main.

La suspecte a comparu devant le tribunal le jeudi 31 août dernier, où elle a déclaré que cet argent était destiné à l’achat de robes de mariée qu’elle prévoyait de revendre en Algérie. Elle a également précisé que cette somme provenait de la vente d’une parcelle de terrain.