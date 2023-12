Préparation du Ramadan 2024 : 3 ministères mettent un coup d’accélérateur

Le marché national des produits de large consommation est au cœur des préoccupations du gouvernement, et pour renforcer le suivi et la coordination, un comité intersectoriel a été installé hier. La cérémonie d’inauguration, dirigée par Tayeb Zitouni, ministre du Commerce et de la promotion des exportations, s’est déroulée au siège du ministère.

En effet, le comité intersectoriel se compose de représentants du ministère de l’agriculture et du développement rural, ainsi que du ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique. Sous la présidence du ministère du commerce et de la promotion des exportations, ce comité vise à assurer une coordination efficace entre les départements ministériels.

La cérémonie d’inauguration a réuni les secrétaires généraux des ministères concernés, les cadres du secteur du commerce et de la promotion des exportations, ainsi que les directeurs généraux de l’office professionnel algérien des céréales (OAIC) et du groupe Agrodiv.

Objectif : Garantir la continuité de l’approvisionnement

En outre, le ministre Zitouni a souligné que la création de ce comité s’inscrit dans les efforts des autorités supérieures pour garantir la continuité de l’approvisionnement en produits de large consommation. Il a précisé que le comité a pour mission de coordonner les actions des trois ministères afin de suivre le marché national avec précision et efficacité, assurant ainsi un approvisionnement suffisant en biens essentiels pour répondre à la demande nationale.

De plus, afin d’optimiser son efficacité, le comité intersectoriel se verra étendre aux 58 wilayas du territoire national, et cette extension se fera à travers la mise en place de comités multisectoriels locaux dans chaque wilaya. Cette stratégie vise à garantir une surveillance approfondie du marché à l’échelle nationale.

Le comité intersectoriel a également pour mission d’anticiper les besoins du mois sacré de Ramadan. Il élaborera un calendrier d’approvisionnement en produits de large consommation, en mettant l’accent sur ceux qu’on demande plus particulièrement pendant cette période spéciale. Cette anticipation vise à assurer une disponibilité adéquate des produits essentiels durant le mois sacré.

Pour conclure, l’installation du comité intersectoriel marque une étape cruciale dans les efforts du gouvernement pour garantir la stabilité de l’approvisionnement sur le marché national. La coordination entre les ministères et l’extension à l’échelle nationale reflètent l’engagement envers une gestion efficace et prévoyante des ressources. En anticipant les besoins du mois de Ramadan, le comité démontre son engagement envers le bien-être de la population et la stabilité économique du pays. Cette initiative, véritable bouclier contre les fluctuations du marché, contribuera à renforcer la résilience de l’économie nationale face aux défis futurs.