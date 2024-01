Préparation des Verts à Lomé, Blessure de M’blohi : Salah Bey Aboud fait le point

Le chargé de communication de la fédération algérienne de football, Salah Bey Aboud, fait le point sur les conditions de la préparation des Verts à Lomé. Il rassure à propos de la blessure de Raïs Wahab M’bolhi, qui ne s’est pas entrainé ce matin.

Arrivés à la capitale togolaise hier soir pour effectuer le stage de préparation en prévision de la CAN-2023, les Verts sont à pied d’œuvre à Lomé. Le chargé de communication de la fédération algérienne de football, Salah Bey Aboud, fait le point sur les conditions de préparation.

« On est arrivés hier à Lomé et, pour le moment, tout se déroule à merveille. On ne manque de rien à notre lieu d’hébergement et les joueurs s’entrainent sur très bonne pelouse gazonnée. Je pense que la FAF a fait le bon choix en optant pour ce lieu ». A-t-il déclaré.

Le concerné révèle que le match amical, qui opposera la sélection nationale et la sélection des locaux du Togo se jouera avec la présence du public. « Certes, le match était prévu à huis clos, mais on ne pouvait priver les supporters togolais pour y assister. Le stade leur sera ouvert le jour du match amical pour voir les stars de la sélection nationale ». Rappelons que le match aura lieu le vendredi 5 janvier à partir de 20h.

Salah Bey Aboud rassure sur la blessure de M’bolhi

Les deux premières séances d’entrainement effectuées à Lomé ont été marquées par l’absence de Raïs Wahab M’bolhi en raison d’une blessure. Finalement, plus de peur que de mal pour le gardien de but chevronné.

« M’bolhi s’est plaint de quelques douleurs, mais rien de grave pour lui. En principe, il devrait reprendre du service à l’occasion de la séance d’entrainement de ce soir ». Rassure Salah Bey Aboud.