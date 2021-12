Préparation de l’EN pour la CAN 2022 : Mandi sera-t-il de la partie ?

Le 9 janvier 2022, la date que tous les amoureux du ballon rond dans le continent africain attendent avec impatience. En effet, ladite date indique le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, qui a été reportée en 2021 à cause de la pandémie de la Covid-19.

À cet effet, le sélectionneur national Djamel Belmadi et ses protégés se sont rendus à Doha, au Qatar, ce lundi 27 décembre, afin d’entamer les entrainements.

Ces derniers sont motivés et déterminés comme jamais, afin de remporter le trophée prestigieux de cette 33e édition de la CAN, prévue entre le 9 janvier et le 6 février de l’année prochaine.

Cependant, les 28 joueurs sélectionnés par le coach Belmadi sont loin d’être complets. Après l’absence du capitaine Riyad Mahrez et le talentueux Said Benrahma, à cause de la récente décision de la FIFA, portant sur l’obligation des joueurs africains à rester dans leurs clubs jusqu’au 3 janvier, ladite décision affecte également le défenseur de l’équipe nationale Aissa Mandi.

Mandi pourrait jouer le match amical contre le Ghana

D’après la presse espagnole, ledit footballeur pourrait manquer les entrainements avec ses coéquipiers à Doha, au Qatar, en prévision de la CAN 2022, et ce, à cause de son club espagnol Villarreal CF qui a pris la décision de garder ses joueurs africains, dont Aissa Mandi, jusqu’au dernier jour fixé par la FIFA, le 3 janvier prochain.

Le Fennec pourrait donc participer à la confrontation de son club face à Levante UD, ce lundi 3 janvier 2022, et il rejoindra par la suite les Verts à Doha, où il pourrait jouer le match amical contre le Ghana, prévu le 5 janvier.