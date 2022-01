Préparation au Ramadan : le ministre de l’intérieur donne 3 directives

C’est à grands pas que le mois du Ramadan approche. L’arrivée du mois sacré en Algérie coïncide malheureusement avec une crise multidimensionnelle ; politique, mais surtout économique, avec tout l’impact que cela implique sur le simple citoyen.

Pouvoir d’achat en berne, hausse des prix, et au-dessus de tout, des pénuries tantôt de pain, parfois d’huile, mais encore de lait et de ses dérivés. Un autre problème, celui des spéculateurs qui ne cessent d’être pointés du doigt par l’état et le gouvernement.

Tout cela a poussé le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, à réagir. C’est lors d’une réunion ou il a pu s’entretenir avec les walis, que le ministre s’est penché sur les réflexes à avoir et les plans à adopter, afin d’assurer que le mois du Ramadan passe sans trop d’encombres.

Les 3 directives de Beldjoud

Le ministre a notamment insisté aujourd’hui, lors de sa réunion avec les 58 walis, sur l’importance de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des produits de première nécessité et de large consommation dans les étales, lors de ce mois de Ramadan.

Le second point sur lequel s’est penché le ministre de l’Intérieur, est celui portant sur les aides financières destinées aux plus nécessiteux. Beldjoud a ordonné au walis de verser les aides financières prévues pour les familles dans le besoin dans les délais fixés, toujours dans le cadre de l’approche du mois sacré.

Enfin, Beldjoud a donné des directives concernant les opérations de solidarité. S’attendant sans doute à ce que le mois sacré de cette année 2022, à l’instar de tous les précédents, soit marqué par un élan de solidarité que l’on voit rarement le restant de l’année, le ministre a ordonné aux walis de prendre toutes les mesures, afin de garantir que ces opération se passent dans une organisation exemplaire.