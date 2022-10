Premiers véhicules FIAT fabriqués en Algérie : disponibles quand ?

Ces derniers jours, les choses s’accélèrent dans le dossier de l’automobile en Algérie, après des années de stagnation. Après l’annonce de dimanche, ou le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune donne le feu-vert aux particuliers de pouvoir importer des voitures de moins de 3 ans. Les annonces continuent cette fois-ci dans l’industrie automobile.

Aujourd’hui, le jeudi 13 octobre, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, annoncé via un communiqué de son ministère que l’Algérie a procédé à la signature d’une convention-cadre, avec le groupe italien « FIAT », et ce pour l’installation d’une usine automobile à Tafraoui dans la wilaya d’Oran.

Selon le Zeghdar, le secteur de l’industrie et le constructeur italien FIAT affilié au groupe Stellantis on signé cette accord, pour la mise en place d’un projet de montage de véhicules de tourisme et utilitaires légers dans la wilaya Oran. Et cela après d’intenses consultations ont eu lieu ces derniers jours entre les deux parties.

Véhicules Fiat fabriqués en Algérie, disponibles à partir de quand ?

En outre, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a également indiqué, que les premiers véhicules Fiat fabriqués en Algérie devraient être disponibles à partir de la fin de l’année 2023.

En déclarant qu’à « partir de la fin de l’année prochaine (2023), nous pourrons avoir plusieurs modèles de véhicules de la marque Fiat fabriqués en Algérie qui seront disponibles » sur le marché algérien, a-t-il déclaré en marge de la signature de cet accord.

A ce sujet, il conclut en précisant que les deux parties feront en sorte d’atteindre, d’ici à 5 ans, les taux d’intégration prévus dans cet accord, ajoutant que d’autres négociations seront entreprises dans le domaine de la sous-traitance, tout en offrant la possibilité aux entreprises italiennes de sous-traitance de s’installer en Algérie pour contribuer à augmenter le taux d’intégration des véhicules fabriqués localement.