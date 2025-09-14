Premiers titres de séjour en Europe : voici combien d’Algériens en ont bénéficié en 2024

En 2024, les États membres de l’Union européenne ont délivré 3.5 millions de premiers titres de séjour à des ressortissants de pays non-membres, selon un rapport d’Eurostat, daté du 12 septembre dernier. Ce chiffre est en baisse de 8.3 par rapport à l’année 2023, soit 315 700 documents de moins.

La répartition des permis de séjour par motif en 2024 montre une dominance de l’emploi et du regroupement familial, bien que les deux catégories soient en baisse :

L’emploi demeure la première raison pour l’immigration , représentant 31.9 % des titres de séjour délivrés, soit environ 1.1 million. Ce chiffre est en recul de 12.2 % par rapport à l’année précédente ;

En deuxième position, le regroupement familial a permis à environ 950 000 personnes d'obtenir un titre de séjour, soit 27.1 % du total. Cela représente une baisse de 6.5 %.

Les autres motifs ont aussi diminué de 10%. La seule catégorie en progression est celle des études, avec une hausse de 0.8%, pour un total de 549 400 titres de séjour délivrés (15.7%).

Voici le classement des nationalités ayant obtenu le plus de titres de séjour en Europe

Selon les chiffres cités dans le dernier rapport d’Eurostat, l’Ukraine est en tête des nationalités ayant reçu le plus de premiers titres de séjour dans l’Union européenne, et ce, avec 295 600 régularisations. L’Inde et le Maroc complètent le podium, respectivement, 192 400 et 188 400 titres de séjour délivrés. Ils sont suivis par la Syrie (185.913), le Bélarus (174.790), la Chine (114.526) et la Turquie (111.515).

Les Algériens se classent à la 22ᵉ place, loin derrière les Égyptiens (48 529) et les Tunisiens (54 831). Au total, 48 454 ressortissants algériens ont obtenu un premier titre de séjour en 2024.

Par ailleurs, il est important de souligner que sur les 48 454 titres de séjour accordés aux Algériens en 2024, la majorité l’a été pour des raisons familiales, soit 22 331 permis. Les permis pour études arrivent en deuxième position avec 14 099 titres et 6 125 autres ont été délivrés pour des motifs différents.

L’Algérie parmi les pays les plus touchés par les refus de visa

Selon une récente étude d’Imperial Citizenship, l’Algérie se classe au 4ᵉ rang mondial des pays les plus touchés par les refus de visa, avec un taux de rejet atteignant 43%. Seuls l’Afghanistan, la Syrie et le Nigeria connaissent des taux plus élevés, entre 48 et 56%.

Cette situation révèle une réalité préoccupante où le passeport devient un instrument de discrimination plutôt qu’un simple document de voyage. Pour les Algériens, la procédure de demande de visa s’apparente à un véritable parcours du combattant : frais élevés, multiplication des justificatifs et délais prolongés, aboutissant souvent à un refus sans justification claire.

Les conséquences sont particulièrement lourdes pour la jeunesse algérienne. De nombreux étudiants, chercheurs et professionnels se voient priver d’opportunités internationales, conduisant parfois à un exode définitif des talents. Cette « géopolitique du passeport » reflète des disparités mondiales persistantes, où certaines nationalités jouissent d’une mobilité quasi illimitée tandis que d’autres font face à des obstacles systématiques, souvent basés sur des préjugés ou des tensions diplomatiques mal interprétées.

