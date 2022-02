Premiers mots de Slimani au Sportnig : il évoque les raisons du retour

Quittant l’olympique lyonnais après un bref passage de douze mois ; l’international algérien Islam Slimani s’est engagé, lundi dernier à minuit, dernière heure du mercato hivernal, avec son ancien club Sporting Portugal.

En effet, l’attaquant de l’équipe d’Algérie est revenu au Sporting CP pour un nouveau de 18 mois, soit jusqu’au juin 2023. À quelques mois de la coupe du Monde, Slimani semble vouloir se donner à fond pour apporter un plus au club qu’il avait quitté en 2016, mais aussi aux fennecs.

« Je reviens parce que les supporters m’aiment » (Slimani)

Lors de sa présentation à la presse hier jeudi, l’attaquant algérien est revenu sur les raisons de son retour à Sporting qui représente, selon lui, un « club du cœur ».

« Je reviens à Sporting car les supporters m’aiment et le club aussi. Pour moi, c’est ce qui est le plus important dans le football. Les supporters et Alvalade (le stade du club, ndlr) me manquaient. La décision a donc été très simple à prendre », a-t-il dit.

« Le Sporting est ma maison, je me sens bien ici. C’est avec ce maillot que j’ai été le plus heureux (…) Je connais bien la maison et je connais aussi bien le style de jeu de Rúben Amorim. J’espère marquer beaucoup de buts ! », a lancé l’attaquant algérien.