Premières images depuis l’intérieur de l’usine Fiat à Oran [Photos]

Les premières images de l’usine automobile Fiat à Oran ont été dévoilées aujourd’hui, le 7 septembre. Ces clichés détaillent le processus d’assemblage des véhicules qui seront disponibles sur le marché à partir de décembre 2023.

On peut y observer plusieurs employés travaillant sur différentes parties d’un modèle de Fiat 500. Il est important de noter que le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a effectué une visite d’inspection à l’usine aujourd’hui. Un taux d’avancement de 75 % a été constaté, et les travaux devraient être achevés prochainement.

Le groupe Stellantis, propriétaire de Fiat, avait annoncé un investissement de 200 millions d’euros pour introduire la marque en Algérie. En juin dernier, le wali d’Oran, Saïd Saayoud, avait ordonné d’accélérer le rythme des travaux d’aménagement extérieur de l’usine située à Tafraoui.

Environ 3000 postes d’emploi crée

un système de rotation, constitué de trois équipes travaillant huit heures chacune, 24 heures par jour, avait été utilisé pour accélérer la cadence des travaux de l’usine. Située dans la zone industrielle de Tafraoui, la fabrique de Fiat s’étend sur trois terrains de 40 hectares chacun.

Le premier terrain abritera l’unité de montage principale, tandis que le deuxième sera dédié à l’expansion de l’entreprise italienne. Le troisième terrain accueillera de futurs investisseurs, des ateliers de pièces de rechange et d’autres unités de montage automobile et de manutention.

En ce qui concerne l’emploi, l’implantation de l’usine Fiat prévoit initialement le recrutement de 600 employés spécialisés. Une fois la production en cours, le nombre d’emplois créés, à la fois directs et indirects, atteindra 3000 postes.