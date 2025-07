Première vidéo de Belmadi depuis son départ de l’équipe d’Algérie

Après une très longue absence, Djamel Belmadi reprend du service, en dirigeant son premier entraînement avec sa nouvelle équipe Al-Duhail. La vidéo a enflammé la toile sur les réseaux sociaux.

Après avoir quitté l’équipe d’Algérie suite à la désillusion de la CAN-2023, Djamel Belmadi a fallu attendre environ un mois et demi pour trouver un nouveau point de chute. Il a décidé de revenir au Qatar pour rebondir. En effet, il a opté pour Al-Duhail, qui n’est autre que son ex-équipe avant de rejoindre les Verts.

Hier, celui qui avait mené la sélection nationale à remporter la CAN-2019 était au rendez-vous de diriger son premier entraînement. La vidéo et les photos ont enflammé la toile sur les réseaux sociaux. La plupart des supporters algériens étaient contents de revoir l’ex-driver des Fennecs, qui s’est éclipsé des radars depuis son départ de la sélection nationale.

Ce retour s’effectue dans un environnement familier pour Belmadi, qui avait déjà connu le succès avec ce club entre 2015 et 2018. Pour ce nouveau challenge, il s’entoure notamment de Farès Bouzid, un Franco-Algérien titulaire de la licence UEFA Pro, qui occupera le poste d’adjoint principal.

Un défi ambitieux pour Al-Duhail

La direction d’Al-Duhail, club aux ambitions élevées, compte sur l’expertise de Djamel Belmadi et sa connaissance approfondie du football qatari pour redresser les performances de l’équipe, jugées décevantes lors de la saison 2024-2025. L’objectif est clair : replacer le club parmi les références nationales et continentales.

Ce nouveau chapitre représente une opportunité de renaissance pour Belmadi, qui sort d’une période d’éloignement médiatique. Son charisme et son exigence sont perçus comme des atouts majeurs pour insuffler une nouvelle dynamique victorieuse au sein du club qatari.

◀️ بلماضــــي ▶️ pic.twitter.com/RvuFu85zk3 — Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) July 1, 2025

Polémique autour d’une mystérieuse lettre attribuée à Djamel Belmadi

Le mois de mai dernier, une prétendue lettre de Djamel Belmadi a créé la controverse sur les réseaux sociaux. Dans ce document non signé, Belmadi aurait rompu son silence de 16 mois pour s’adresser aux supporters algériens, évoquant principalement la non-qualification à la Coupe du monde 2022.

La lettre critique notamment le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, concernant la rupture unilatérale de son contrat annoncée via Twitter. Fait notable, le texte ne mentionne pas les échecs aux CAN 2021 et 2024, soulevant des doutes sur son authenticité.

Selon plusieurs médias, il s’est avéré que la lettre aurait été transmise à l’APS en février 2025 sans être publiée. L’entourage de Belmadi affirme qu’une éventuelle rupture du silence se ferait plutôt lors d’une conférence de presse ou via un média majeur, et non par une simple lettre.

L’absence de signature et le fait que les grands médias sportifs français et algériens n’aient pas relayé l’information renforcent les doutes sur la crédibilité de ce document qui continue d’alimenter les débats dans la sphère footballistique algérienne.