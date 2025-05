Première réunion de travail au Conseil de la Nation sous la présidence de Nasri

À peine élu à la présidence du Conseil de la Nation, Azouz Nasri imprime déjà sa marque en présidant, mardi 20 mai 2025, une première réunion de coordination et de concertation avec les présidents des groupes parlementaires. Une rencontre jugée essentielle pour organiser les travaux de la chambre haute et fixer les grandes lignes de son agenda futur.

Selon Saïd Arous, président du groupe parlementaire du tiers présidentiel, qui s’est exprimé au nom de l’ensemble des groupes, ce premier échange a permis de « discuter de toutes les questions relatives à la gestion des affaires du Conseil », en plus d’« examiner le calendrier de ses activités pour la période à venir ».

M.Nasri a, pour sa part, écouté les interventions, les propositions et les préoccupations des responsables parlementaires, et présenté plusieurs pistes de solution pour améliorer les conditions de travail et d’organisation au sein de l’institution.

Le président du groupe du tiers présidentiel a également précisé que la réunion a accordé une importance particulière aux lois urgentes et aux projets de textes appelés à être examinés prochainement.

Il a révélé que M.Nasri avait donné des instructions fermes pour assurer une coordination efficace et un travail conjoint en amont de l’étude des lois, dans un souci d’efficacité et de sérieux. Il s’est enfin félicité du « large consensus » qui a marqué la rencontre, à propos des priorités à venir et de la programmation parlementaire.

Un engagement personnel placé sous le signe de la fidélité à novembre

À la suite de son élection à la tête du Conseil de la Nation, Azouz Nasri a tenu à réaffirmer publiquement son engagement envers les valeurs fondatrices de l’État algérien et sa volonté d’exercer ses fonctions avec loyauté et dévouement.

Dans son premier message publié sur la plateforme « X » (anciennement Twitter), le nouveau président de la chambre haute a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui :

« Je commence mon mandat comme président du Conseil de la Nation avec un message de reconnaissance. Je confirme ma fidélité dans l’accomplissement de cette responsabilité, comme vous me connaissez : novembre est ma référence, l’intérêt de l’Algérie ma priorité, et servir le peuple ma finalité. »

Azouz Nasri a également souligné son ambition d’« élever le niveau de performance de l’institution parlementaire » et de consolider l’État de droit et la démocratie, tout en appelant à l’unité pour une Algérie forte, souveraine et victorieuse.

À l’occasion du 19 mai, Journée nationale de l’Étudiant, le président du Conseil de la Nation a rendu hommage au rôle historique des étudiants dans la guerre de libération, qualifiant leur engagement de « levée historique qui restera une source d’inspiration pour les générations futures, afin de mettre le savoir au service d’une Algérie forte de ses cerveaux, victorieuse par son système universitaire et sa conscience nationale. »

أبدء عهدتي كرئيس لمجلس الأمة برسالة امتنان للثقة التي حظيت بها، أؤكد الإخلاص في أداء الأمانة كما عهدتموني: نوفمبر مرجعيتي ومصلحة الجزائر أولويتي وخدمة الشعب غايتي. سأبذل جهدي للارتقاء بأداء المؤسسة وتكريس الديمقراطية ودولة القانون، ولتبقى الجزائر شامخة منتصرة، ومن الله السداد — azouz nasri عزوز ناصري (@azouznasri2025) May 19, 2025

Par ces messages, Nasri ancre sa présidence sous le signe de la continuité des valeurs de novembre, de la fidélité aux idéaux nationalistes, et d’un engagement à moderniser l’institution dans le respect des équilibres républicains.